Le capitaine de la sélection de pétanque, Nanou, a enfin décroché le Graal, dimanche dernier. Beaucoup pensent qu’il a été le meilleur joueur malgache.

Après plusieurs apparitions en Mondial, vous êtes enfin titré. Qu’avez-vous ressenti au moment de gagner, dimanche ?

Effectivement, j’ai déjà disputé plusieurs championants du monde dans le passé. Je suis vraiment heureux d’avoir enfin décroché la couronne. C’est la récompense de tous les efforts fournis depuis tant d’années. Au moment de gagner, j’ai couru vers le coach Dolys pour le remercier de m’avoir pris dans l’équipe et de m’avoir accordé sa confiance. C’est grâce à lui qu’on est champion du monde aujourd’hui. Je tiens également à montrer ma reconnaissance envers les dirigeants de la Fédération Malgache de Pétanque.

À de nombreuses reprises, vous avez sauvé la sélection malgache et beaucoup pensent que vous avez été le meilleur joueur. Votre avis sur ce point ?

Je ne me considère pas comme étant le meilleur joueur. Oui, mes coéquipiers ont fait des erreurs par moments, comme j’en ai fait aussi. J’ai fait de mon mieux pour combler les brèches. On évolue en triplette constituée. La pétanque est un sport d’équipe et nous avons gagné en équipe avec Mims, Hery et Lova. On essaye de s’entraider du mieux que l’on peut et on se complète sur le terrain.

Madagascar s’est montré un peu poussif en qualifications. Comment avez-vous fait pour monter en puissance tout au long du tournoi ?

Lors des qualifications, notre parcours était quelque peu laborieux (Ndlr : trois victoires et deux défaites). Il en fut de même au début des barrages. On joue à domicile et une certaine pression pesait sur nos épaules. Après, on a pris confiance et on est monté en puissance. D’où notre parcours victorieux jusqu’au sacre, même si nous avons rencontré quelques difficultés notamment face à la Belgique.

Etait-ce un plus pour Madagascar de retrouver les mêmes adversaires qu’en qualifications durant la phase à élimination directe ?

Oui, définitivement. Le coach Dolys a très bien analysé le jeu du Luxembourg et du Bénin, deux nations qui nous ont battus lors des éliminatoires. Et aussi, il a remédié aux errements de notre sélection à partir de la phase à élimination directe. Ce qui nous a permis de tirer notre épingle du jeu par la suite.

Vous avez affronté le Bénin en finale. Vouz-attendiez-vous à ce que les Béni­nois, révélations de ce Mondial, aillent si loin ?

Franchement, c’était une véritable surprise de les voir en finale. Ils ont beaucoup progressé, surtout leur tireur (Ndlr : Marcel Bio). Il est calme et très régulier. Il n’a aucune appréhension peu importe l’adversaire en face et tous les boulistes devraient avoir ce genre de mentalité.

Propos recueillis par Haja Lucas Rakotondrazaka