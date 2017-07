Pour les Masters de pétan­que de cette année, Mada­gascar comptera sur ses champions du monde, Chris­tian « Nanou » Andrianiaina et Hery Razafi­mahatratra. Ils seront renforcés par deux autres éléments, Luc Rahain­goson et Tojo « Cobra » Rahasintsoa.

Le trio malgache sera composé de Nanou, Cobra et Luc, pour la première étape de ce jeudi, à Romans-Sur-Isère. Une étape qu’ils comptent bien remporter, afin de démarrer de la meilleure des manières cette tournée 2017. « Luc endossera le rôle de tireur. Tandis que Tojo évoluera en tant que milieu. Pour ma part, je serai pointeur. Notre objectif est de gagner à Romans-sur-Isère, afin de bien débuter la tournée et de prendre immédiatement la première place du classement général », lance Nanou, à la veille du début de la compétition.

La Grande île sera particulièrement attendue cette année. Et ce, en raison de son statut de championne du monde en titre, après le sacre à domicile au mois de décembre dernier. « Il ne devrait pas y avoir beaucoup de pression et nous devrons jouer la tête froide », rajoute Nanou, à ce propos.

Le leader de la sélection malgache a également son opinion, concernant ses coéquipiers, notamment les deux nouveaux venus. « L’arrivée de Luc et Cobra devrait rehausser le niveau de l’équipe. Lors de nos précédentes sorties, on avait rencontré quelques soucis au tir. Notre tireur n’avait pas réussi à bien rentrer dans le match et il nous a fallu permuter nos rôles. Aujourd’hui, nous avons deux nouveaux tireurs, qui peuvent pallier ce problème », poursuit Nanou.

La tournée 2017 de ces Masters comptera sept étapes qualificatives. Après le rendez-vous de ce jeudi à Romans-sur-Isère, on aura les échéances à Wissembourg (20 juillet), Clermont-Ferrand (27 juillet), Montluçon (3 août), Tignes (10 août), Castel­sarrasin (24 août) et Rioms (30 août). Le calendrier est très serré et les étapes s’enchaîneront chaque semaine. Il faudra tenir la distance sur un mois et demi. À terme, les quatre meil­leures équipes s’affronteront lors du Final Four, à Istres le 6 septembre.

H.L.R.