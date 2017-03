Le Directeur général de la Société du port à gestion autonome de Toamasina (SPAT) fait le point sur les avantages que Madagascar tirera de l’extension du Port de Toamasina.

La signature de l’accord de prêt sur le projet de développement du Port de Toamasina vient d’être effectuée cette semaine. Le chantier proprement dit débutera quand exactement ?

La signature de ce document marquera un nouveau départ pour le Port de Toamasina. Ce qui nous permettra de nous atteler aux travaux impératifs tels que l’expansion du brise-lame, la construction d’un nouveau quai de conteneurs, le dragage des quais de marchandises en vrac, l’expansion du parc à conteneurs. Mais il faut mentionner qu’avant tous travaux, le recrutement d’un consultant est primordial pour la société du port à gestion autonome de Toamasina pour nous soutenir dans l’exécution de ce projet. Un appel d’offres international devrait être lancé d’ici peu et nous espérons que les chantiers commenceront au début du derrnier trimestre de cette année. La durée des travaux est estimée à sept ans. Certains sites devraient même être opérationnels avant cette date.

Qu’est ce qui va changer exactement dans le Port de Toamasina ?

Certes, il y aura un grand changement du paysage dans le Port de Toamasina avec l’augmentation de flux de marchandises et la modernisation des infrastructures. Mais au niveau du projet proprement dit, plusieurs chantiers seront mis en œuvre dans l’exécution de ce projet de développement du Port de Toamasina. L’expansion du brise-lame à 345 mètres inaugurera les séries de travaux. Le port est très exposé face à l’océan. Cette expansion est nécessaire comme étant un dispositif de protection. Le remblayage du récif d’une surface de 10 hectares servira comme terre plein de conteneurs. Il y aura également la construction d’un nouveau quai d’une longueur de 470 mètres. Avec cette infrastructure, le Port de Toamasina sera capable d’accueillir de grands bateaux. La capacité du port est actuellement limitée aux bateaux de 16 mètres de tirant d’eau alors que la construction de grands bateaux est devenue une tendance dans la construction navale.

Quels seront les impacts de ce projet de développement pour la ville de Toamasina et l’économie du pays ?

Ce projet vise avant tout à la contribution au développement économique de la Grande île. Le Port de Toamasina, comme vous le savez, se positionne comme le premier grand port commercial du pays. Avec cette extension, la nouvelle infrastructure est capable de répondre à la forte demande des marchandises et améliore l’efficacité de traitement des marchandises. Avec tous ces flux de marchandises attendues, le Port de Toamasina drainera de nouveaux investissements pour le pays. Avec sa capacité actuelle, les transporteurs maritimes se voient obligés de choisir d’autres ports comme La Réunion, Maurice, ou Afrique du Sud pour déposer certaines marchandises. L’extension du Port de Tomasina permettra à la ville d’être une plaque tournante du trafic maritime dans la région océan Indien et de l’Afrique australe. Plusieurs impacts positifs sont ainsi attendus avec la création d’emploi, l’amélioration de la recette douanière, les transferts de compétence et de technologie, l’explosion des échanges commerciaux entre Madagascar et ses fournisseurs. Les investisseurs pourront installer tranquillement une usine de montage de véhicules à Toamasina ou dans d’autres villes du pays grâce à sa nouvelle capacité.

Propos recueillis par Lova Rafidiarisoa