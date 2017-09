Deux siamoises ont été séparées par une équipe multidisciplinaire malgache. Il s’agirait de la deuxième intervention réussie à Madagascar.

Il y a encore quel­ques jours, Fitia et Mitia, deux sœurs siamoises ont été collées sur leur ventre. Depuis le 13 septembre, elles ont commencé à apprendre à vivre séparément, l’une de l’autre. Elles ont été séparées par une équipe multidisciplinaire malgache composée entre autres de chirurgiens, d’anesthésistes-réanimateurs, de biologistes et de radiologues, au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) à Ampefiloha.

L’intervention aurait été difficile, selon le professeur Mamy Lalatiana Andria­manarivo, chirurgien-pédiatre et non moins ministre de la Santé publique qui y a participé. « C’était encore plus difficile que celle de Mahagaga et Mahalatsa, effectuée à Paris en 2009 », témoigne-t-il, hier, dans l’amphithéâtre du CHU JRA. «L’intervention consistait en la séparation du foie, des côtes accolés, du diaphragme. Une chirurgie plastique a été aussi opportune pour fermer leur ventre. Fort heureusement, nous disposons actuellement d’un matériel de très haut niveau pour réaliser ces travaux », renchérit ce professeur.

Suivies

Le premier coup de bistouri a été lancé vers 9 heures 05 dans le bloc opératoire du CHU JRA, ce 13 septembre. 55 minutes après, Fitia et Mitia ont été séparées totalement. Deux équipes ont procédé à la fermeture des plaies, de chaque enfant. En tout donc, l’opération a duré 2 heures 30 minutes. Pendant cette opération, leurs parents sont restés de l’autre côté, très inquiets. Ce n’était pas non plus facile pour eux d’accueillir deux enfants « anormaux », à leur naissance. « J’étais à la fois surpris et triste. Je ne pouvais pas supporter de voir mes doux enfants ainsi. On nous a appris par la suite qu’on pouvait les séparer, c’était vraiment soulageant », témoigne le père.

Les jumelles, âgées de 5 mois, se portent bien près d’une semaine après la chirurgie. « Elles commencent à jouer avec les jouets installés au dessus de leur lit, elles mangent beaucoup et ont déjà gagné 200 grammes, après l’opération », raconte leur mère, très contente. Elles sont suivies par des pédiatres et bénéficient de rééducation. « Elles ont été habituées à dormir sur le côté, nous devons leur apprendre à dormir sur le dos, maintenant », explique le Dr Aristide Romain Raherison, chirurgien-pédiatre.

Fitia et Mitia, les benjamines d’une famille qui vient d’un petit village de la région de Vakinankaratra et nées dans un hôpital d’Antsirabe, en avril, devraient encore être suivies pendant au moins 10 ans.

Ce serait la troisième opération de séparation de siamois effectuée à Madagascar. L’une des interventions a échoué, faute de matériels. Cette troisième serait une très grande réussite. Les cas de siamois, une malformation qui s’observe à la suite de grossesses gémellaires, seraient très rares.

Miangaly Ralitera