Le 4×4 d’un couple de chinois tués a été retrouvé, ainsi que de nombreux indices incriminant un jeune homme.

L’affaire du meurtre du couple de chinois Xia yiefeng et Wang Zhenbing, assassinés à coups de sabre dans une villa de haut standing à Antanetibe Ivato, sera conduite devant le parquet d’Antananarivo ce jour. Au total, neuf suspects seront entendus dont cinq chinois. Trois femmes, dont une Chinoise, figurent parmi eux. Clôturé samedi par un comité d’enquêteurs mixtes, constitué par des gendarmes et des policiers de la brigade criminelle,

première entité ayant été saisie de l’affaire, le dossier a été transmis à la justice ce week-end. Les interrogatoires se tiendront, en revanche, ce jour.

De source sécuritaire, le mobile du double crime repose sur un vol de numéraires s’élevant à plusieurs vingtaines de millions d’ariary. Lorsque le principal suspect a été appréhendé à Ambondromamy quelques jours après le meurtre, 5 millions d’ariary en liquide ont été trouvés en sa possession. En poussant leurs investigations, les enquêteurs ont mis la main sur des éléments matériels susceptibles de l’incriminer fortement.

En effectuant le constat lors de la découverte le vendredi 17 mars tôt le matin, les forces de l’ordre ont retrouvé le sabre avec lequel le couple a été tailladé à mort.

Éléments scientifiques

Des entailles et des plaies pénétrantes à la tête ont été relevées sur les victimes et le chef de famille a été égorgé. À la lumière d’une expertise effectuée par la police scientifique et technique, les blessures dont les dépouilles sont couvertes correspondent à des coupures pouvant être faites avec la prétendue arme du crime. De surcroît, des empreintes digitales relevées sur les corps ainsi que le sabre incriminent davantage le principal suspect.

Âgé de 25 ans, celui-ci a déjà écopé d’une peine de réclusion qu’il a purgée dans un pénitencier chinois.

Par ailleurs, des vidéos prises par des caméras de surveillance trahissent le jeune récidiviste. D’après une source sécuritaire, un enregistrement réquisitionné dans un supermarché chinois montre le quidam en train de faire l’achat du sabre découvert dans la villa où le meurtre a été commis, avec facture à l’appui. Un extrait de vidéo capturée par la caméra de la réception de l’hôtel, qui a mis en location la villa, théâtre de l’homicide, incrimine également le jeune homme.

Avant que le crime ne soit commis, le couple a été porté disparu le 15 mars avec son véhicule, un 4×4 de marque Honda CRV.

Deux jours plus tard, après la découverte macabre, les forces de l’ordre ont lancé un avis de recherche contre le principal suspect. Dans la nuit, vers 23h 30, au terme d’une course-poursuite sur la RN 7, le fuyard a abandonné le tout-terrain des défunts, au volant duquel il se trouvait, pour pouvoir à s’échapper dans la pénombre en continuant à pied.

Suivi à la trace, il s’est fait coincer à Ambondro­mamy et une série d’arrestations s’en est suivi jusqu’à vendredi dernier, portant à neuf le nombre de personnes appréhendées. Les autres suspects impliqués dans cette affaire le sont pour complicité. Les défunts étaient en passe d’atteindre la cinquantaine lorsque cette mort

tragique les a happés.

Andry Manase