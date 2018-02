Alerte. Les chenilles légionnaires d’automne dévorent les cultures de maïs, d’arachide et de lojy des communes du Sud-Ouest de Madagascar. Analamisampo, Antanimieva, Soahazo, Milenaka ou encore Ankili­laoka sont envahies par ces insectes de l’espèce des lépidoptères ou papillons, pouvant parcourir cent kilomètres en une nuit. Les chenilles pondent sur les larves et anéantissent les feuilles et les graines. Les paysans agriculteurs sont découragés et ne savent plus où donner de la tête. « Ces ‘’bea mainty’’, comme on les appelle ici, ont détruit près de 100 ha de culture en un mois seulement dans la commune de Soahazo », se plaint Tsitindry Tsiamby, un agriculteur de maïs de cette commune.

« Ces chenilles sont de nouvelles espèces, nous ne les avons pas encore rencontrées auparavant. Elles arrivent à détruire en moyenne 1ha en deux jours », a fait savoir Michel Paul Ratsaraefadahy, un autre agriculteur. D’après leurs dires, selon leur estimation, sur les 100ha, 3% seulement sont récupérables pour la commune de Soahazo. « Nous n’avons d’autres choix que de couper ce qui reste, les donner aux animaux », se découragent les agriculteurs, qui peinent déjà à trouver des collecteurs sérieux pour leurs produits. Les lojy et le coton, en train de germer, seront les prochaines victimes de ces insectes Spodoptera frugiperda, de leur nom scientifique.

Résistantes

Des essais de pulvérisation de pesticide ont été menés par la direction de la Protection des végétaux du ministère auprès de la présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage (MPAE) dans la commune de Soahazo, au mois de décembre 2017. Mais les larves résistent aux pesticides. Depuis l’invasion de cet insecte en Afrique, en 2016, pro­voquée notamment par le changement climatique, les pesticides lui font peu d’effets.

« La direction de la Protec­tion des végétaux conduit de nombreuses actions sur terrain dans le cadre de la prévention et la gestion des risques sanitaires et phytosanitaires inhérents à la production végétale. Des essais de lutte biologique par des produits phytosanitaires sur les champs sont en cours pour identifier les pesticides les mieux adaptés », indique un communiqué du MPAE, en date du 3 janvier.

En attendant, le risque de famine est déjà envisageable dans ces communes de Toliara II qui cultivent principalement des céréales et du coton. « Les équipes de la direction de la Protection des végétaux ne sont pas encore revenues depuis la fin de l’année 2017. Le seul espoir réside dans la venue des pluies qui tardent à tomber », raconte Tsitindry Tsiamby de la commune de Soahazo. « La pluie donnera, en effet, un peu de souffle aux cultures, les larves en seront plus ou moins déstabilisées », espère-t-il.

Mirana Ihariliva