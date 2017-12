Un événement musical envoûtant son public par la seule force de la voix de ses artistes, le « Team Kalo A Cappella » rempile pour sa huitième édition au Tranompokon’olona Analakely.

Voilà huit ans déjà que ce rendez-vous mélodieux arpente la scène artistique de la ville des Mille. Faisant l’éloge des prouesses vocales des chanteurs a cappella de toutes les générations, « Team Kalo A Capella » enchante continuellement l’ouïe du public. Affichant une modestie ainsi qu’une générosité propre à elle-même à chacune de ses éditions, l’événement s’affirme comme une plateforme inédite pour tous les passionnés de chants a cappella. Pour une huitième édition qui s’annonce enchanteresse et harmonieuse, « Team Kalo A Capella » convie le public de la capitale à le retrouver le temps d’un concert fraternel.

Ce 16 décembre à partir de 15 heures à la Tranompo-konolona Analakely, trois groupes émérites de la chanson a cappella sont à l’affiche, pour faire vibrer les lieux par la force de leur voix. Feo, le Quartet Junior et Telo sy Telo promettent ainsi un concert surprenant, à l’occasion. « Le temps de cet événement, il nous importe de valoriser, non pas un genre musical, mais cette technique de chant à part entière qu’est l’a cappella. Une manière unique en soi qui promeut d’une manière poétique et enjouée le talent d’un chanteur et que l’on se plaît à partager avec le public», confie Toubih Rands, coordinateur de l’événement.

Trois groupes, trois personnalités

La Tranompokonolona Analakely se verra ainsi su-blimée d’un instant de convivialité séraphique, grâce au talent de cette belle brochette de chanteurs. De plus, en cette période festive de fin d’année, la huitième édition du « Team Kalo A Capella » se démarquera par sa thématique principale. Grandement à l’aise en interprétant leurs propres compositions, mais aussi en reprenant chacun à leur manière, les grands standards de la variété nationale et internationale, Feo, Quartet Junior et Telo sy Telo aniseront leur répertoire du doux parfum des fêtes. « Mikalo ny Anarany » ou louant son nom, est, d’ailleurs affiché en grand sur l’affiche de cette édition.

Le concert chantera ainsi Noël dans toute sa splendeur. Une grande première pour le « Team Kalo A Capella » qui, traditionnellement, s’est toujours tenu au mois de juin ou juillet. Chaque groupe réserve ainsi un petit lot de surprises pour le public, notamment en se redécouvrant autrement à travers cette thématique de Noël. En quatuor, en quintet et en sixtet, Quartet Junior, Feo et Telo sy Telo se donneront à cœur joie pour émouvoir leur auditoire du jour, le tout avec comme seul instrument de musique leur voix.

Après l’Institut français de Madagascar et l’Ivontoeran’ny kolontsaina malagasy à Antsahavola, c’est ainsi dans cet antre du folklore et du théâtre traditionnel qu’est le Tranom-pokonolona Anala-kely que « Team Kalo A Capella» transcendera de nouveau les mélomanes.

Andry Patrick Rakotondrazaka