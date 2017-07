Le premier accord universel sur le climat a peu d’effet à Mada­gascar. Sa mise en œuvre n’est d’ailleurs prévue qu’en 2018.

Sans profondeur. La suite à donner sur la vingt-et-unième Conférence des parties sur le climat (COP21) qui s’est déroulée a Paris en décembre 2015 sonne vide pour Madagascar. Il y a trop de discours mais peu d’actions. C’est ce qui ressort en tout cas de la conférence débat sur le « Nexus climat énergie au centre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris solutions communes à Mada­gascar et à l’Union européenne », qui s’est tenue au café de la Gare Analakely vendredi dernier. Les intervenants tels que le coordonnateur résident du GIZ, l’ambassadeur de l’Union européenne a Madagascar, le directeur du Bureau national de coordination du changement climatique (BNCC) auprès du ministère de l’Environnement et de l’écologie et un senior officer du WWF ont relaté les enjeux ainsi que les actions entreprises suite à l’Accord de Paris.

Des explications qui n’ont pas réellement convaincu l’assistance. « Les politiques publiques transversales ne sont pas claires. Pourquoi ne pas intervenir directement dans les communes où il y a des déchets à gérer, des sensibilisations à entreprendre sur l’utilisation de l’énergie ou sur la protection de l’environnement proprement dite », se demande Gabriel Rasamoely, membre de l’Association Action nationale pour l’Education au développement durable, présent à la conférence. « Les actions s’amorcent à petites échelles alors que la population a besoin d’énergie maintenant et non en 2030! Nous faisons face à une mauvaise adaptation de la population, ce qui est pire que l’absence d’adaptation au changement climatique », souligne un autre représentant de l’assistance, Rivonala Razafison, doctorant en environnement.

Manque de coordination

L’Accord de Paris stipule le passage à une transition vers un avenir à faible taux d’émission de gaz à effet de serre, et résilient face au changement climatique. Nivohary Ramaroson, directeur du BNCC a annoncé que la mise en œuvre de la COP 21 ne démarrerait qu’en 2018. « L’Accord de Paris est bénéfique pour Madagascar. Le mécanisme de mise en œuvre s’installe petit à petit. Le transfert de technologies est déjà en bonne voie », plaide-t-elle.

Un optimisme relayé par l’ambassadeur de l’Union européenne, Benedito Sanchez qui veut « aller plus vite ». Ce denier observe toutefois, un manque de coordination dans les actions de lutte contre le changement climatique dans le pays. « Quid de la politique d’investissement durable dans la relation climat-énergie, de la capacité de Madagascar à se battre pour la cause », a souligné Sarah Georget Rabeharisoa, fervente militante pour l’environnement. « C’est le pays entier qui souffre et non quelques régions seulement », a fait remarquer un autre dans la salle.

Pourquoi en effet, les actions se limitent à quelques régions Comment vulgariser les technologies vertes a grande échelle Pourquoi créer un nouveau centre pour l’apprentissage et ne pas utiliser les universités, écoles et instituts déjà en place Comment accéder aux différents Fonds verts, que le BNCC affirme, exploitables Des questions restées en suspens après la signature de Madagascar du fameux accord.

Mirana Ihariliva