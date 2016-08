Après les championnats de Madagascar de basketball U14 et vétérans, il y a deux semaines, à Mahajanga, place au championnat national U16 garçons et filles à Antsohihy, du 27 août au 4 septembre. Dix neuf équipes masculines et onze féminines seront en lice à ce sixième sommet national de la saison qui sera abrité par la ligue régionale de Sofia, et organisé en partenariat avec 4G by Telma, Colis Express et Managing Project.