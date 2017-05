Le bureau de la CCI de la région a été installé lundi. Les opérateurs du Fivmpama ont brillé par leur absence.

Après le vote des trente quatre membres consulaires et l’élection du président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vakinankaratra, le ministre de tutelle, Nourdine Chabani, accompagné du ministre de la Santé publique, coach de la région, le Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo, avec le comité ad hoc et les responsables locaux ont procédé, lundi, à l’installation des membres consulaires. Ils sont au nombre de trente quatre dont seize représentant les activités commerciales, huit l’industrie et dix les prestations de service. Ils vont dé-sormais se charger, durant les quatre prochaines années, du fonctionnement et du développement de l’entité qui joue un rôle important dans l’économie de la région.

Pour atteindre ce développement du secteur privé, le nouveau président de la chambre consulaire du Vakinankaratra, le Dr Anselme Antonio Andrialalanirina, a promis, dans son premier discours officiel, de prioriser l’intégrité de tous les opérateurs membres. « L’organisation des formations de renforcement de capacité adéquates et répondant aux besoins de chaque filière, la sensibilisation des informels à joindre le secteur formel ainsi que les efforts à mener dans la délivrance des registres de commerce font également partie de nos priorités », indique-t-il. Il est issu du Fiova ou groupement des entreprises du Vakinankaratra.

Absence

Les nouveaux élus issus du Fivmpama ou Fivondro-nan’ny mpandraharaha malagasy de la région ont brillé par leur absence, au contraire de ceux du Fiova. À commencer par le président sortant, Mandrindra Albert Andrianjanaka qui est à la tête de la liste du collège Industrie. Le Fivmpama aurait, en effet, boudé la cérémonie et tout ce qui touche aux dernières élections qu’il qualifie de non représentatives.

Cependant, pour le ministre Nourdine, cette cérémonie d’installation signifie beaucoup de choses, dont le début des activités des nouveaux membres consulaires.

Angola Ny Avo