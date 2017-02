Quatre personnes sont impliquées dans un projet illicite au sein d’une aire protégée. Deux personnes sont sous mandat de dépôt, dont une ancienne conseillère technique auprès de la Primature.

xAbus et corruption. La Chaîne pénale anti-corruption (CAPC), a décidé de placer en détention préventive deux personnes, une femme présentée comme conseillère technique auprès de la primature et un maire de la commune rurale d’Antso­him- bondrona. L’affai­re consiste en un projet d’aquaculture engagé de manière illégale dans une aire protégée.

Les faits se sont déroulés dans la commune d’Antso­himbondrona, dans le district d’Ambilobe. Les informations indiquent que la branche territoriale du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), en novembre 2016, a reçu une doléance concernant l’existence de travaux d’aménagement d’une aquaculture dans cette localité. Un projet appartenant à des ressortissants chinois, que la population locale et les organisations impliquées dans la protection de l’environnement a jugé illicite, vu qu’elle est implantée dans une aire protégée.

À l’aide d’engins, l’entreprise aurait défriché une dizaine d’hectares de mangroves du site protégé, alors qu’une opération de replantation de ces arbres, particulièrement vulnérables et importantes pour l’écosystème des côtes venait d’être engagée.

Limogée

Sur le plan technique, il s’est avéré, à l’issue des investigations que le nouveau projet « ne respectait pas la distance légale de 20 kilomètres, au moins, entre deux centres d’aquaculture ». Une obligation motivée par le souci de préserver la biodiversité marine.

« Les investigations ont aussi révélé que ladite société n’a, non seulement, pas rempli les conditions requises par la loi, mais, qu’elle ne dispose pas non plus d’autorisations légales nécessaires pour procéder aux travaux d’aménagement et à l’exploitation du site pour y établir un établissement d’aquaculture », révèle une source avisée. Des faits qui ont renforcé la piste quant à l’existence de corruption ou d’abus dans cette affaire. Les résultats de l’enquête ont ainsi confondu le maire de la commune d’Antsohim­bondrona, ainsi que la gérante de la société chinoise, citée comme conseillère technique, à Mahazoarivo.

Contactée, une source auprès de la Primature affirme que « l’acte de nomination de cette dame a déjà été abrogé depuis quelques mois. Elle ne fait plus partie de l’équipe de conseillers à la Primature ». En toute vraisemblance, pourtant, outre les espèces sonnantes et trébuchantes, la prévenue n’a pas hésité à faire valoir sa qualité de proche collaborateur du Premier ministre pour « briser » les barrières légales et fermer les yeux et les bouches de certains responsables. Cela afin que la société dont-elle est la gérante puisse réaliser son projet sans égard des impacts écologiques.

« Il a été également noté que les autorités responsables de la surveillance et du contrôle ont fermé les yeux sur les travaux et aménagements effectués par la société malgré leur passage sur les lieux », rapporte les récits de l’affaire d’Antsohimbondrona. Deux inspecteurs des pêches, justement, font partie des quatre personnes déférées devant la CPAC, hier. Contrairement à l’ancienne conseillère technique et le maire de la commune rurale, ils ont échappé à la détention préventive.

La source auprès de la Primature n’a pourtant pas précisé depuis quand exactement l’ancienne conseillère a été démise de ses fonctions. À l’entendre, toutefois, la décision de limogeage semble avoir été prise lorsque les soupçons d’abus se sont précisés. Une disposition prise, visiblement, pour éviter que la Primature ne soit éclaboussée par l’affaire. « Le sujet est, effectivement, gênant », concède-t-elle.

Garry Fabrice Ranaivoson