Une affaire qui met l’opinion publique en haleine. La suite tant attendue aujourd’hui a plutôt laissé tout le monde dans l’expectative.

Ajournée. L’audition de Nivo Ratiari­son, directeur de cabinet du ministère de la Communication et des relations avec les institutions, et consorts, est renvoyée sine die. D’après les informations, à l’issue de plus d’une demi-journée d’interrogation et de plaidoirie à la chaîne pénale anti-corruption (CPAC) aux 67 ha, hier, le responsable ministériel et ses co-accusés ont été autorisés « à rentrer chez-eux », en attendant une prochaine audience.

« Le magistrat a demandé au Bianco [Bureau indépendant anti-corruption] de compléter certaines informations nécessaires au dossier », indique une source avisée, pour expliquer l’issue de l’audition d’hier. « Dès que le Bianco parviendra à réunir ces informations, les prévenus devront, à nouveau, se présenter devant la chaîne pénale. Il n’y a pas de délai imparti, mais ce que l’on peut affirmer est que cela ne devrait pas être long, et que ces informations seront réunies rapidement », ajoute-t-elle.

Clean

Soupçonnés de tentative de détournement de deniers et de biens publics, de franchises illégales, de corruption passive, de falsification de documents, de faux et usage de faux, le haut responsable ministériel et quatre autres co-accusés se sont présentés à la CAPC à la première heure, hier matin. Le directeur de cabinet Ratiarison est passé devant le magistrat en fin de matinée. Durant l’attente, celui qui co-anime l’émission « ady gasy » à la radio Madagascar (Rnm), et à la télévision Malagasy (Tvm), est apparu quelques instants à une des fenêtres du bâtiment abritant la chaîne pénale.

Une apparition durant laquelle Nivo Ratiarison a affiché une certaine décontraction, se permettant quelques signes devant les objectifs pour, visiblement, affirmer qu’il est clean dans le dossier. Le manque à gagner pour l’Office de la radio et télévision Malagasy (ORTM), dans cette affaire est estimé à plus de 400 millions d’ariary. Reste à voir ce qu’il en sera lorsque que le Bianco aura rassemblé les informations requises par la CPAC. En attendant, les accusés

peuvent souffler à la maison.

Garry Fabrice Ranaivoson