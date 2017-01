Cinquante-deux généraux nouvellement nommés ont reçu leur drapeau, hier à Iavoloha. Dans son allocution, le porte-parole de cette crue d’étoilés a promis fidélité au chef de l’État.

Nous ne vous trahirons pas. Tels ont été les mots du porte-parole des généraux de division et de brigade nouvellement nommés pour le compte de l’année 2016, dans sa prise de parole en clôture de la cérémonie de remise de drapeaux à ces étoilés, hier au palais d’État d’Iavoloha.

Dans la ligne des objectifs étatiques, renforcement de la stabilité, défense de

l’État de droit, défense de la souveraineté nationale, protection des ressources naturelles, ou encore contribution à « l’intensification du travail » durant cette année 2017, ont été les mots clés des discours successifs prononcés hier à Iavoloha. « Les forces armées ont et continueront à être dignes de leur rôle de garant de l’intégrité et de la souveraineté », a déclaré le général Béni Xavier Rasolo­fonirina, ministre de la Défense nationale.

Dix-sept généraux de division et trente-cinq généraux de brigade ont reçu leur drapeau des mains de Hery Rajaonarimampianina, chef de l’État, hier. Était-ce dû au contexte de l’évènement Est-ce parce que le locataire d’Iavoloha a signé le décret de nomination de ces généraux Serait-ce parce que le chef de l’État est le Président de la République, et selon la Constitution, le Chef suprême des forces armées L’officier général qui a pris la parole au nom des nouveaux étoilés a, de prime abord, affirmé obéissance au président Rajaonarimampianina.

« Nous, les cinquante-deux généraux nouvellement nommés, vous garantissons de ne jamais vous trahir. Vous pouvez nous faire confiance », a déclaré l’officier général.

Des mots qui ont intrigué, étant donné qu’en principe, les forces armées ont, entre autres, pour vocation de défendre les institutions de la République.

Confusion

Le président de la Répu­blique est, néanmoins, considéré comme l’émanation de l’État et de la souveraineté nationale. Ayant une obligation de neutralité politique, les mots du porte-parole des nouveaux étoilés d’hier a intrigué, et pourrait faire débat quant au sens de la vocation militaire de défendre les institutions républicaines.

Dans son allocution, le ministre de la Défense nationale a soutenu, au nom des forces armées : « Nous sommes prêts à vous prêter main forte dans la défense de la souveraineté nationale, des institutions républicaines (…) ».

Les mots dits, hier à Iavoloha, pourraient avoir comme objectif d’affirmer que les chefs militaires ne pataugeront plus dans les actes de déstabilisation, notamment dans l’optique d’un coup d’État. L’impli­cation directe d’officiers, sous-officiers et éléments dans l’éviction du pouvoir en 2009 de Marc Ravalo­manana, ancien Président, avait effectivement mis à mal l’image des forces armées.

Ce bouleversement politique a sensiblement entamé la discipline et le respect de la chaîne de commandement. Depuis le retour à l’ordre constitutionnel en particulier, les chefs militaires qui se sont succédé se sont évertués à réorienter les forces armées vers leurs vocations premières, qui sont entre autres, la défense de l’intégrité nationale, de la souveraineté nationale, des institutions de la République.

À chaque occasion, le respect de la discipline, de la hiérarchie et des lois, ou encore, le rôle premier des forces armées est rappelé par le commandement. Une manière de rassurer la population, les dirigeants et les partenaires internationaux. Aux yeux des profanes, certains comportements et propos prêtent à confusion sur les frontières entre allégeance à la patrie, à l’État, à la République et une obédience envers une personne physique.

Garry Fabrice Ranaivoson