Depuis les années 80, il enchante et séduit autant par sa musique. La fratrie Solomiral, solidaire à travers la mélodie, annonce des retrouvailles chaleureuses.

Un retour très attendu, car il est rare de le retrouver au grand complet sur scène, ces dernières années. Solomiral nous revient pour un concert inédit, ce 26 janvier au Cercle Germano-Malgache (CGM) à Analakely à 19h30. Un moment unique où un public de toutes les générations pourra, de nouveau, jouir de ces chansons du groupe qui respirent douceur, sensualité, mais également la convivialité.

Tel le bon vin, la musique de Solomiral s’est bonifiée avec le temps. Toujours aussi savoureuse et onctueuse de mélodies diverses où le jazz et le blues, sublimés d’une touche de « bà gasy » se conjuguent. Emmené par les frères Rasolomahatratra, à savoir Hajazz à la guitare et au chant, Fanaiky à la basse, Ny Ony également à la guitare et Mendrika à la batterie, Solomiral se démarque par la créativité et le talent propre de ses membres.

Chacun des frères Rasolomahatratra a su se forger une identité musicale propre à lui-même dans le milieu artistique, depuis près de quatre décennies, chacun excellant à travers son instrument de prédilection. Au-delà d’être une fratrie musicale, Solomiral est ainsi devenu un groupe « All stars» à lui tout seul. D’autant plus qu’il fédère aussi en son sein les meilleurs musiciens de jazz de la Grande île.

Nostalgique

À l’instar du saxophoniste Seta Ramaroson, mais aussi Andry Kely et Rivo au piano, qui seront aussi de la partie au CGM Analakely.

Les inconditionnels de Solomiral le savent déjà, ce concert sera tout à l’image du groupe. Enjoué et convivial, mais surtout avec un zeste d’humour propre à ses membres. D’autant plus que de belles surprises seront au rendez-vous, car Solomiral, c’est aussi cette proximité intarissable entre lui et le public. Le groupe se plaira à revisiter son répertoire intemporel où les ballades enchanteresses comme « Mahatsiaro » et « Sasa miandry » se marieront avec des titres entraînants comme « Malala » et « Bako ». Le tout rehaussé de quelques improvisations qui surprendront toujours autant les fans de la première heure que la nouvelle génération.

Le groupe, fort de cet esprit fraternel qui l’anime, affiche continuellement aussi la complicité de ses membres. Ainsi, on peut d’ores et déjà s’attendre à de multiples prouesses musicales de la part des frères Rasolo-mahatratra, habitués depuis toujours à communiquer entre eux par le biais de leurs instruments. Au bout de quatre décennies de carrière, Solomiral n’a pas pris une seule ride, toujours aussi dynamique et fougueux, le groupe promet un concert transcendant, unique et fraternel. Hajazz s’est aussi plu à partager avec les membres du Jazz club CGM, au tout début du mois, pour un masterclass exclusif, sûrement prometteur de belles collaborations riches en découvertes avec la jeune génération dans un avenir proche. En attendant, on a hâte de retrouver Solomiral.

Andry Patrick Rakotondrazaka