L’événement à ne pas rater pour les férus de musique urbaine, notamment du genre trap, une variante plus tonitruante et rythmé du rap. Le concert de promotion du premier mixtape du jeune Kemyrah, de son vrai nom Tahiana Andrianiaina, se tiendra ce 29 avril au Cercle Germano-Malgache (CGM) Analakely à partir de 14 heures. L’un des fiers porte-étendards d’une jeune génération de rappeurs passionnés et persévérants qui s’activent d’arrache-pied pour faire valoir leur talent au-devant de la scène musicale, Kemyrah a su s’affirmer de par son charisme auprès du jeune public.

S’entourant littéralement des meilleurs dans le milieu du rap actuel, Kemyrah a ainsi pu réaliser son premier mixtape ou album intitulé « Kemy-Rap ». Tout à son image, ce dernier illustre toute sa personnalité où il met surtout en avant ses galères aussi bien que ses victoires personnelles. De même, Kemyrah comme tout artiste reste un personnage à part entière qui enchante, aussi bien qu’il réjouit le public. À l’occasion de son concert ce samedi, Kemyrah sera accompagné entre autres, par Doubl’Enn, Mista, Elita, Sckariota, Willy Westa MGM, Zazaluck, Nazarene, Dagun de Jiol’Ambups, Rizz Lion et Steph Two. De plus, l’un de ces respectables grands frères du rap malgache, le rappeur Doodalah, officiera comme maître de cérémonie à l’occasion, et le fameux DJ Hip hop Diojay sera aux platines. Un excellent moment en perspective pour les jeunes fans de Kemyrah est ainsi à prévoir.

A. P. R.