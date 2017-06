La technique de ces trois artistes ne cesse d’impressionner. Aussi efficaces que talentueux, les Ratefinanahary s’exposent aujourd’hui, au CGM.

xTrois personnalités différentes qui convergent toutes vers une créativité unique et commune. C’est une exposition inédite et exclusive que les trois artistes de la fratrie Ratefinanahary, sobres et modestes, présentent au public au Cercle Germano-Malgache (CGM) à Analakely. Ce sont des créations débordant de fraternité certes, mais surtout pleines d’excentricité auxquelles Jiiary, Njaka et Jaofetra convient le public féru d’art à découvrir.

Rendez-vous est ainsi donné pour « Manefy ny Nahary », à partir de ce jour pour une épopée mélodieuse et enivrante à la fois, dans l’univers de ces trois frères. « C’est surtout pour nous l’occasion de confirmer et d’afficher avec fierté notre épanouissement dans le milieu artistique, tout en laissant libre cours à notre folie créative », confie Njaka.

Des descendants

Dignes héritiers de Haja Naharisoa Ratefinanahary dit Doda, réputé pour être l’un des anciens membres du groupe Tsiakoraka, ces artistes excellent dans leurs créations artisanales essentiellement à base de cuir.

L’art et l’artisanat, les frères Ratefinanahary ont ça dans le sang. Ils ont baigné dedans tout petits déjà, et ils s’en sont vivement imprégnés, chacun exposant ses caractères propres dans un cadre privilégié qui lui est destiné. Ils s’illustreront chacun à leur manière, mais feront tout aussi bien preuve de complémentarité, via leurs œuvres respectives.

Aîné de la fratrie, Jiiary présentera ses plus récentes créations en matière d’œuvres à base de cuir. Le cadet Njaka qui s’est affirmé comme un graphiste et illustrateur confirmé, se plaira à envahir l’espace avec sa vivacité ainsi que ses illustrations. Enfin, le benjamin Jaofetra se démarque en conviant le public à découvrir ses tableaux, des œuvres picturales qui reflètent en majorité, générosité et valeurs fraternelles.

Passionnés de musique, ils sont également membres fondateurs du groupe Moajia. Retrouvez donc les frères Ratefinanahary et leurs amis ce 24 juin, à partir de 20 heures sur la scène de La Fabrik à Ambondrona pour une communion musicale transcendante où le roots, les rythmiques du reggae, les mélodies du terroir malgache ornées d’une touche jazzy et folklorique, s’entremeleront.

Andry Patrick Rakotondrazaka