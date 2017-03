Le chef du centre d’immatriculation, Hyacinthe Rajaonarison a mis en garde ses proches collaborateurs. Il prendrait des mesures strictes, au cas où certains d’entre eux seront surpris de pratiquer la corruption.

Les résultats des enquêtes effectuées par la commission Lutte contre la corruption du Mouvement ROHY, auprès de ce service et livrés lors d’un débat public au Cite Ambato­nakanga, ont mis au grand jour ces pratiques malsaines. « Des usagers ont payé plus qu’ils ont dû. Il y a ceux qui ont payé jusqu’à 300 000 ariary, pour régulariser un permis de conduire biométrique », rapportent ses membres. La Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CINDH) a également exposé les mauvaises pratiques dans la conversion des permis de conduire et carte grise.

Deux employés du CIM, accusés de corruption, sont déjà sous mandat de dépôt, depuis la semaine passée. Le chef CIM rassure qu’il travaille maintenant avec le BIANCO pour éviter des actes de corruption. Des numéros infalsifiables ont été élaborés, dont la distribution est assurée par le chef CIM et son adjoint.

Miangaly Ralitera