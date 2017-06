Des nourrissons sont exposés à des dangers. Ils bénéficient des doses de vaccins conservés dans des glacières solaires.

Négligence. Des glacières sont désormais utilisées pour conserver des doses de vaccins. C’est le cas dans les centres de santé de base (CSB) des services de santé du district à Andramasina, Nosy Varika, Toamasina, Mahanoro, Marolambo et Vatomandry, où des glacières solaires ont été récemment placées, selon une source concordante. Les bénéficiaires sont déçus.

« D’un, leur dimension est trop petite. Les vaccins y sont à l’étroit et peuvent se casser à tout moment. De plus, on ne pourra plus effectuer des vaccinations au niveau des fokontany, lors des stratégies avancées. Il n’y a pas d’accumulateur de froid, pour conserver ces vaccins lors de nos descentes », déplore le responsable d’un de ces CSB, hier.

Un technicien en chaine de froid affirme que les vaccins ne devront pas être conservés dans ces glacières solaires. « Elles ont été fabriquées pour placer des bouteilles de boisson, et non des vaccins. », explique-t-il, avant d’entamer une explication plus technique. « Ces glacières sont utilisées, soit pour servir de réfrigérateur pour conserver les vaccins, soit de congélateur, pour servir d’accumulateur de froid. Elles ne peuvent effectuer les deux fonctions en même temps », enchaine le technicien.

Quelques sources proches du dossier ont, par ailleurs, confirmé que ces glacières ne sont pas conformes aux normes recommandées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

En danger

Des médecins expliquent que la négligence portée sur la conservation des vaccins pourra mettre en danger la santé des nourrissons, qui en sont les principaux bénéficiaires, après les mères enceintes. « La variation de température peut détruire les vaccins. En premier lieu, il se peut qu’ils ne soient plus efficaces et n’offriront plus d’immunité aux nourrissons. Ensuite, ils peuvent se transformer en poison et provoquer la malformation chez les nourrissons, par le biais des mères enceintes qui en bénéficient », soulignent-ils.

Le Dr Emihangy Lahimasy, le directeur du Programme élargi de la vaccination du ministère de la Santé publique, avance ne rien savoir sur ce matériel. « Le ministère de la Santé publique n’a placé que des réfrigérateurs solaires suivant les normes requises. Il se peut que ce soit les partenaires qui les ont offertes », prétend-t-il. Aucun des logos de ces partenaires, n’est pourtant visible sur les matériels, pour confirmer qu’ils viennent d’eux.

Miangaly Ralitera