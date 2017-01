Un complexe culturel et sportif ultramoderne. C’est un véritable joyau que la Cnaps a bâti à Vontovorona.

Beaucoup en ont rêvé, la Cnaps l’a fait. Un domaine de plusieurs hectares, un stade de foot de 15.000 places doté d’une pelouse synthétique et d’une piste d’athlétisme à huit couloirs, une piscine olympique chauffée et couverte, un boulodrome, un gymnase, six courts de tennis, des terrains de basket-ball et de handball, un espace jeux pour les enfants, un hôtel de sept étages en cours de finition, un centre d’hébergement. Rien à dire tout y est. Le Complexe culturel et sportif de la Cnaps a Vontovorona est un modèle du genre et unique en son genre à Madagascar. De gros investissements absolument utiles pour les jeunes en particulier et pour la population en général. La Cnaps a réussi là où l’Etat a échoué dans la construction d’infrastructures culturelles et sportives. Les dernières œuvre relevant de l’Etat sont le Palais des sports en 1997, le stade d’Alarobia en 1990, le stade de Mahamasina en 1977, élargi en 1990 et 1997. La Transition avait promis des stades pour toutes les régions mais seules Toamasina et Fianarantsoa en ont eu.

Il va sans dire que le Complexe culturel et sportif de la Cnaps peut accueillir toutes sortes de compétition internationale. » Le stade de foot accueillera les matches de la CAN U 17 cette année. » révèle un responsable du Complexe. L’équipe de la Cnaps Sports championne de Madagascar jouera également ses marchés en ligue des champions africains. Un avantage certain pour l’équipe et ses supporters qui ne seront plus obligés de se déplacer à Mahajanga. Mais il peut également abriter des grandes compétitions de tennis , de natation, de basket-ball , de volley-ball, de handball.On peut même y organiser les Jeux des îles. Le monde sportif salue d’ailleurs à l’unanimité l’avènement de ce Complexe. » On va pouvoir améliorer nos performances étant donné qu’on pourra nager toute l’année au lieu de six mois » se réjouit un nageur. » Je suis sur qu’on pourra rafler toutes les médailles d’or aux prochains Jeux des îles avec cette deuxième piste en tartan » promet un athlète.

» Voilà au moins un bon investissement. Je n’y vois aucun inconvénient car des établissements comme la Cnaps, les assurances, la caisse d’épargne doivent pouvoir s’investir au profit du public. En tout cas au moins l’argent n’a pas été détourné au profit des politiciens ou des partis politiques et c’est tant mieux. Et si la Cnaps a les moyens de bâtir un tel joyau, c’est la preuve que l’Etat peut en construire beaucoup avec une bonne gouvernance . Le fait est que le ministère des Sports est plus affairé aux choses politiques qu’au développement du sport. » souligne de son côté Léonard Rasamison, un riverain de Vontovorona fier de ce bijou qui change complètement l’avenir de son village dans une periode très courte. Ce Complexe va amener le développement dans ce coin jusque-là isolé et oublié. Des constructions garnissent les alentours en un temps record. Le quartier est devenu résidentiel. Le prix des terrains s’envole d’un coup. C’est sur, avec l’université, les différents complexes hôteliers, le Complexe de la Cnaps, Vontovorona sera incontestablement la nouvelle ville.

Haja Lucas Rakotondrazaka