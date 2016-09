Le centre civique des jeunes est le lieu de renforcement de la pra­tique démocratique et de la connaissance en leadership des jeunes.

L’inauguration d’un nouveau Centre civique des jeunes ou YCC s’est déroulé hier à son siège à l’immeuble ex-Somacodis à Analakely. L’ambassade américaine a lancé ce projet d’éducation des jeunes avec le ministère de la Culture, de la promotion de l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine. « Le YCC met en contact les jeunes malgaches. Les jeunes sont à former dans la pratique de la démocratie à Madagascar pour développer le pays. Le centre a pour mission de renforcer le leadership des jeunes et leur engagement civique », explique Yamate Robert, ambassadeur des États-Unis à Madagascar.

Diverses activités

Le YCC est ouvert et gratuit à tous les jeunes malgaches, poursuit l’ambas­sadeur des États-Unis. L’immeuble ex-Somacodis, siège du centre civique des jeunes est une propriété du ministère de la Culture, de la promotion de l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine. L’ambassade des États-Unis a rénové et équipé le centre de ressources du mobilier de bureau, d’ordinateurs et des outils de technologiques modernes. Le YCC dispose d’une bibliothèque, d’une salle de conférence ou de formation.

Les jeunes qui veulent s’inscrire au centre ont beaucoup de chance par les divers programmes du centre civique des jeunes. Les programmes et les activités sont offerts par le Mada­gascar U.S Exchange Almini association ou MUSEA qui dispense aux jeunes la possibilité de divers cours en ligne par le programme Young african leadership ou Yali, des activités de monitorat sur différents sujets. Les jeunes peuvent ainsi assister à des conférences et des discussions sur différentes thématiques. Ils peuvent avoir des formations gratuites en anglais et des sessions de conseil en matière d’études aux États-Unis.

Fanomezana Rasolomahery