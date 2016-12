La venue du chancellier Robert Corlew est fortement attendu. Pour faire d’une pierre deux coups.

Une aubaine pour les lions de Madagas­car. Le chancellier Robert Corlew, président international du Lions Clubs international (LCI) sera en visite à Antananarivo du 12 au 14 décembre. Cette visite se joint à son long périple dans l’hémisphère Sud. En même temps, c’est l’occasion pour lui de célébrer la centenaire du lions avec Madagascar et les autres îles de l’océan Indien.

Le LCI est composé d’un million quatre cent mille membres, répartis dans plus de deux cent pays. Leur objectif principal est d’apporter de l’aide à tous ceux qui en ont besoin. « Ces deux dernières années, dans le cadre de notre Défi de service du centenaire, cent millions de personnes dans le monde ont bénéficié du soutien du Lions Club International. Nous sommes fiers de notre altruisme à servir les autres. Nous aspirons à laisser pour héritage un monde de paix, un monde sain, un monde sûr et un monde joyeux. D’ici 2021, Les Lions du monde entier comptent tripler leur impact en servant deux cent millions de personnes par an. Par conséquent, agrandir la famille des Lions partout dans le monde », selon ce Président International du LCI, considéré tel un «chef d’État» par les lions.

Attendu ce lundi, à l’aéroport international Ivato, ce père de cinq enfants et grand-père de cinq petits-enfants, sera accompagné de son épouse, Dianne Corlew, ainsi que d’une

délégation d’officiels internationaux Lions, dont le gouverneur du district 403 B2, Fidy Rakotozafy.

Miangaly Ralitera