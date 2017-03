Malgré les divergences d’opinion, le nouvel an malgache se fêtera dans le respect des traditions ancestrales. Les festivités auront lieu sur la colline d’Ambohitrabiby.

Respectons ce qui nous différencie et cultivons ce qui nous unit ». Emmenée par ce leitmotiv, l’association « Taranak’ Ambohitrabiby » n’a pas tenu à déroger aux traditions. L’on sait qu’une date consensuelle concernant la célébration du nouvel an malgache a été trouvée. Ce sera début septembre.

L’association « Taranak’ Ambohitrabiby » vient également d’annoncer hier sa programmatio. La colline fêtera le nouvel an malgache les 27 et 28 mars prochain.

Unificateur

« On ne cherche nullement à nous diviser de nos pairs. Cette célébration du nouvel an malgache qui suit le cycle lunaire est faite pour nous rallier, nous fraterniser et nous unir, dans le pur respect des traditions. Et la colline sacrée d’Ambohitrabiby a toujours occupé une grande place dans cette célébration. Ainsi, c’est pour nous une grande joie d’y revenir encore et toujours, pour faire la fête avec nos compatriotes », souligne Henri Radrianjatovo du comité d’organisation.

Véritable retour aux sources, le rendez-vous sur la colline sacrée d’Ambohitra-biby, les 27 et 28 mars, s’affirme à travers une programmation garnie des valeurs culturelles et cultuelles malgaches.

Le 27 mars, dès 9 heures du matin au fameux « Fidasiana Ambohitrabiby », un grand carnaval ouvrira les festivités de la journée, accompagné des manifestations folkloriques habituelles, telles que le « Hira gasy » et les « Vako-drazana ». L’après-midi, place au fameux « Afo tsy maty », le feu sacré et éternel qui sera rallumé à l’occasion pour fédérer le peuple malgache. S’ensuit un carnaval de lampions et une grande veillée festive pour accueillir le nouvel an malgache.

Le 28 mars, jour de fête, le nouvel an sera célébré en trombe sur la colline, notamment avec la venue des nombreux invités des quatre coins de la Grande île. Le « Fafy rano » ou bénédiction de la part des hauts dignitaires de la colline débutera la matinée, en guise de présentation de vœux. Il sera suivi du « Tatao » ou le partage du riz de l’année précédente, traditionnellement cuit au lait et arrosé de miel, ainsi que le « Zara hasina », partage des gerbes de riz, en guise d’offrande et d’échange de cadeaux. Un rendez-vous à vivre et à découvrir, les « Taranak’ Ambohitrabiby » invitent le public à se joindre à eux, pour cette célébration.

Andry Patrick Rakotondrazaka