«Il faut travailler main dans la main». Cette petite phrase de Datakarran Goburdhun, ambassadeur de Maurice, révèle la volonté du gouvernement Mauricien de raffermir son programme d’investissement à Mada­gascar. Dans la mouture de son discours, hier au Carlton à Anosy, lors de la célébration du 49e anniversaire de l’indépendance de l’île Maurice, et la 25e de son accession au statut de République, l’ambassadeur de l’île Maurice a mis en exergue l’avancement de l’accord-cadre qui trace les domaines de coopération entre Madagascar et l’île Maurice.

« La réunion d’une commission mixte entre les deux pays se tiendra prochaine­-ment », a lancé Datakarran Goburdhun, précisant « qu’une délégation mauricienne viendra dans la Grande île dans quelques semaines, pour définir un agenda concret sur la tenue de cette rencontre ». Dans le but de développer un programme d’investissement dans l’intérêt des deux pays, cette commission mixte bilatérale sera soutenue par un comité de coordination technique de chaque côté. « Le but est de voir ensemble les projets structurants sur une base d’un accord bilatéral », a avancé Béatrice Attalah, ministre des Affaires étrangères malgache, après son allocution devant l’ensemble de la grande famille des représentants du corps diplomatique, au Carlton, hier.

Dans une ambiance conviviale, la célébration de la fête nationale mauricienne a été marquée par une minute de silence, en mémoire des victimes du cyclone Enawo. Au début de son discours, Datakarran Goburdhun a notifié que « face aux fléaux, Madagascar peut compter sur le soutien du gouvernement mauricien ».

Juliano Randrianja