Comprendre la crise économique mondiale de 2008 et ses conséquences, puis trouver des solutions pour éviter que celle-ci ne revienne avec des conséquences encore plus dévastatrices. C’est la tâche ambitieuse qu’a effectuée Zojaona Reziky Zafimarina, sortant du Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) et auditeur de la première promotion du Certificat d’ensei- gnement supérieur des affaires de l’école des Hautes études commerciales Madagascar, en effectuant ses recherches en vue de l’obtention d’un Diplôme d’études diplomatiques supérieures sur « le tassement du taux de croissance et du produit mondial brut et leurs impacts sur l’économie des pays développés ».

Soutenus à Paris, les résultats des recherches ont fait l’unanimité du jury, composé de Solofo Rasoarahona, délégué général du Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS), président, et de Pascal Chaigneau, président de la section science politique de l’Université de Paris 5, Sorbonne. Il a ainsi eu une mention honorable avec les félicitations du jury pour avoir « essayé de trouver les voies et les moyens adéquats susceptibles de remédier au ralentissement de la croissance économique mondiale et de la relancer dans les meilleures conditions ».

Dans son avant-propos, l’impétrant recommande notamment « une prise de conscience collective des dirigeants du monde qui devraient dorénavant veiller à une meilleure répartition des gains de productivité ». Il suggère également que les États-Unis et la Chine soient invités à tempérer leurs ambitions démesurées et leurs vives rivalités. « Ces deux pays, en définitive sont obligés de se donner la main du fait qu’en dépit de leurs divergences dans bien des domaines, ils ne peuvent se passer l’un de l’autre », rappelle-t-il.

Bodo Voahangy