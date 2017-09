Le dispositif d’accompagnement et de coaching pour les entreprises au sein de la Chambre de commerce et d’industrie d’Antananarivo (CCIA) est opérationnel. « Ce service est ouvert aux ressortissants tous les mardis et vendredis. C’est un package de service de conseils juridiques et d’informations économiques. Ce service est une intervention extérieure ayant pour but principal de mobiliser et d’optimiser les ressources internes à l’entreprise afin d’obtenir de meilleures performances », a expliqué Herinirina Andria­naivo de la CCIA, vendredi.

La chambre consulaire met en œuvre des projets visant à renforcer et à développer les activités des opérateurs économiques et des entreprises de la région Analamanga quelle que soit leur taille ou secteur d’activité. Grâce à ce coaching et ce service d’accompagnement, ils peuvent bien se positionner sur leurs secteurs d’activités et bénéficier d’une orientation gratuite vers des services appropriés. Pour cette phase de lancement, les services sont offerts gratuitement. L’objectif reste toujours de maximiser la performance de l’entreprise.

L.R.