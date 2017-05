Un événement à ne pas manquer pour le public nostalgique des chansons des années 60 à 80. « Hira kanto ho an’i Neny » signe le retour de Rolland Raelison au devant de la scène.

Auteur, compositeur et pianiste émérite. Rolland Raelison est une grande personnalité de la musique, dont la réputation a dépassé la Grande île. Véritable passionné de musique, qui a marqué de ses compositions toute une génération de mélomanes, il reste une figure incontournable de ce que l’on qualifie désormais de « mélodies d’antan » sur la scène artistique. Au bout de près d’une soixantaine d’années de carrière, Rolland Raelison a surtout marqué le public par sa générosité musicale, lui qui met un point d’honneur à valoriser le partage à travers la musique. Toujours aussi dynamique et fort de cet engouement qui l’anime pour la scène, Rolland Raelison donne rendez-vous à ses inconditionnels de toujours, mais aussi au jeune public ce week-end. Un instant qui s’annonce mélodieux et orné de nostalgie, « Hira kanto ho an’i Neny » sublimera le CCESCA Antanimena ce 28 mai à partir de 14h30.

Ces retrouvailles avec Rolland Raelison célébreront comme il se doit la fête des mères. De l’île de la Réunion à l’Hexagone en passant par la Grande île, il captive aussi bien qu’il émerveille à travers ses chansons et les mères de famille qui se joindront à lui à l’occasion succomberont de nouveau aux charmes de ses mélodies.

Affiche prestigieuse

Pour un concert exceptionnel, une affiche tout aussi exceptionnelle. Rolland Raelison ne s’est pas privé en s’entourant des plus grands aficionados des « Kalon’ny fahiny ». À l’occasion, l’on retrouvera ainsi les fameux Rija Ramanantoanina, Mahery du groupe Johary, le groupe M.R. Razafy, les éternels Nanahary, ainsi que la jeune génération Fanja et Faniry Raelison. Ensemble, ils se partageront la scène du CCESCA Antanimena pour éblouir de leur voix cette journée durant laquelle l’amour maternel sera à l’honneur. « On promet un moment auréolé d’émotions aussi bien pour nous sur scène, que le public qui se joindra à nous. C’est pour moi à chaque fois un privilège unique que de chanter au pays, plus encore cette fois-ci, puisque je partagerai la scène avec ces artistes talentueux », souligne Rolland Raelison. Durant près de trois heures, ils se partageront ainsi la scène pour émerveiller l’auditoire de leur voix.

Entre les prestations quasi-théâtrale comme à l’accoutumée pour les chansons de Rolland Raelison et le charme des artistes eux-mêmes, les yeux et les oreilles du public seront gâtés. De « Neny » à « Vakana sarobidy» en passant par « Ekeko satria» et « Mamy ny akany » ou encore « Sangisangy ve », les compositions de Rolland Raelison embarqueront de nouveau ses fans, ainsi que le jeune public pour une épopée mélodieuse dans le temps. Convivial, chaleureux et familial, ce concert sera aussi une occasion privilégiée de redécouvrir les Nanahary et M.R. Razafy sur scène. « Hira kanto ho an’i Neny » serait ainsi un excellent cadeau pour maman.

Andry Patrick Rakotondrazaka