Chose promise, chose due. Le CCESCA Antanimena était définitivement rempli comme un œuf, hier après-midi, dans le cadre de « Ny lasako », un concert destiné à rendre hommage à deux grands noms de la musique malgache. Deux chanteurs et compositeurs de légende, Bessa et Jérôme Randria ont été à l’honneur le temps d’un après-midi, le tout à travers les brillantes interprétations de Njakatiana sur scène. Ce rendez-vous organisé par Mi-Art Pro, a entraîné plusieurs générations de mélomanes à se joindre à lui. Ces derniers sont tous animés par cette passion commune pour la musique que Njakatiana et les inconditionnels de Bessa et Jérôme Randria ont en commun.

Mélodieux et auréolé par l’humilité du chanteur sur scène, le concert était également quasi-symphonique. Accompagné de six violonistes et d’un trompettiste, en plus de ses musiciens et de ses choristes, Njakatiana n’a cessé de faire chanter en chœur la salle du CCESCA Antanimena. « J’ai toujours été un très grand admirateur de ces deux artistes et c’est un grand honneur pour moi d’avoir cette opportunité pour leur faire honneur. Ce plaisir m’enivre et je me plais à le partager avec vous aujourd’hui », confie Njakatiana sur scène en entamant le concert.

Une salle comble et satisfaite de l’occasion, fait ainsi taire la polémique qui a entouré ce concert, concernant les quiproquos entre les organisateurs et la famille de Jérôme Randria sur les droits d’exploitation des chansons de l’artiste. Un compromis semble avoir été trouvé entre les deux parties, et le concert a bel et bien eu lieu. L’artiste a ainsi tenu ses promesses.

Véritable ode à la créativité et aux talents des deux chanteurs, « Ny lasako » a bercé l’auditoire du début à la fin. De « Tsy aiko ny tsy hitia » de Bessa à « Tao anaty fahanginana » de Jérôme Randria, ce concert nostalgique garni d’émotions, a ravi le public. D’ailleurs, même s’il était en tête d’affiche, Njakatiana a su s’effacer face à ces deux mastodontes de la musique. Prochainement, les organisateurs ont même partagé l’envie de réitérer ce concert, mais avec le groupe Ny Railovy.

Andry Patrick Rakotondrazaka