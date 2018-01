Un projet artistique inédit vise principalement à réjouir le jeune public. « Child young music » se découvre en présentant des dessins animés en chanson.

Féérique avec un brin de fantaisie, tout en promettant d’être des plus mélodieux. « Nos dessins animés en chanson » comme il s’intitule est un concert unique en son genre qui honore l’enfance dans toute sa splendeur. Jouant à la fois sur la nostalgie et les émotions remplies d’innocence du jeune public, c’est tout un spectacle haut en couleurs que In’Idea Agency, organisateur de l’événement, présentera sur la scène du CCESCA Antanimena, ce 3 février, à partir de 15 heures, porté par un groupe, composé essentiellement de jeunes enfants, aussi bien talentueux au chant qu’ils sont forts d’un certain jeu d’acteur, le « Child young music » ou CYM.

Le concert promet d’émerveiller grands et petits, puisque ce sont les grands classiques des films d’animation qu’ils revisiteront à l’occasion. Sur la scène du CCESCA Antanimena, vous aurez ainsi le privilège de voir, mais surtout d’entendre vos personnages de dessins animés préférés, prendre vie sous vos yeux, le temps d’un spectacle. Et ce, grâce aux jeunes du CYM qui reprendront les fameuses chansons des classiques de Disney comme Aladdin, la Belle et la Bête ou encore le Roi Lion, mais aussi La Reine des neiges et Raiponce. D’autres chansons de film d’animation, seront reprises.

Jeunes et professionnels

Le CYM, bien au-delà d’être un groupe de jeunes enfants talentueux, s’affirme surtout comme une plateforme de découverte pour les jeunes passionnés de musique. Andry Ramanana-rivo, responsable au sein de In’Idea Agency affirme qu’ « Il s’agit là d’un projet d’envergure à long terme que l’on présentera au public à travers ce concert. Après, le CYM ne cessera de s’épanouir grâce à plusieurs autres projets artistiques qui seront organisés ».

En amont de ce concert, un casting et une formation des jeunes sélectionnés pour donner vie au spectacle ont eu lieu. Ils sont ainsi deux garçons et sept filles à composer le groupe, ayant tous été encadrés et formés par Hiary Rapanoelina, en vue de leur première prestation scénique. « Ce n’était pas une mince affaire, mais je peux dire qu’on tient là de jolies graines de talent. Ils se sont tous rapidement imprégnés de chaque chanson » confie-t-il.

Lors de ce concert, les jeunes se relayeront sur scène en interprétant chacun ces chansons qui ont enchanté notre enfance, à travers ces films intemporels d’animation.

Andry Patrick Rakotondrazaka