À vos gardes ! Le tremblement de terre va désormais figurer dans le plan de contingence nationale. « Nous avons remarqué le renforcement de l’intensité de la magnitude des séismes, ces derniers temps. Du fait qu’il est imprévisible comme les autres catastrophes, vaut mieux se préparer à l’avance pour prendre les précautions nécessaires afin de réduire ses dégâts», avance le Général de division, Charles Rambolarson, secrétaire exécutif adjoint du Bureau national de la gestion des risques et de catastrophe, hier.

Trois à quatre séismes auraient été intenses, en cette année. On se souvient sûrement des fortes secousses, survenues dans la nuit du

12 janvier qui ont fait sursauter plus d’un dans son lit. Ses répliques ont été ressenties jusqu’au matin. D’une magnitude de 5,9 sur l’échelle de Richter, ce séisme dont l’épicentre a été localisé à 62 km au Sud-Ouest d’Antsirabe, a provoqué de la frayeur chez beaucoup de gens. Ses secousses de quelques secondes ont suffi pour faire écrouler partiellement des maisons aux alentours de l’épicentre, comme à Antsirabe, Mandoto, Ambatofinandrahana, Fandriana ou encore à Ambositra.

Plan d’action

Le Bngrc (Bureau national de la Gestion des risque et catastrophe) est sur ses gardes, tandis que l’Institut et Observatoire de Géophy-sique d’Antananarivo (IOGA) tempère. Ses techniciens interprètent ces phénomènes comme normaux. « Il n’y a rien d’inquiétant. Les caractéristiques tectoniques de la région Vakinankaratra n’indiquent pas de très grands séismes au dessus de la magnitude 6 », explique une source auprès de l’IOGA.

Quoi qu’il en soit, des plans d’action en cas de tremblement de terre seront discutés lors de l’atelier d’élaboration du plan de contingence national qui se tient à l’hôtel Carlton Anosy, jusqu’à vendredi. Les zones sismiques seront identifiées durant cet atelier.

Renforcement de la prévention

Les moyens financiers et techniques disponibles pour faire face à l’arrivée de la saison de pluie ont augmenté, selon le BNGRC. Cinq mille tentes ont été déjà réparties dans les vingt deux régions. Elles seront placées dans les zones exposées aux inondations. Avec ce matériel, les bâtiments publics, comme les écoles, seront des derniers recours pour héberger les sinistrés.

