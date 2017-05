Un instant de grâce et de volupté musicale unique. La célébration des 40 ans de scène de Erick Manana au Casino de Paris a ébloui un public de toutes les générations.

Le moment tant attendu est arrivé. Un concert spectaculaire et harmonieux à la fois qui dégageait, de bout en bout, une fraternité intemporelle entre Erick Manana et ses camarades musiciens sur scène. La célébration des 40 ans de carrière de cette fameuse personnalité du folk-song malgache sur la somptueuse scène du Casino de Paris a fait carton plein vendredi soir.

Un événement privilégié pour la diaspora malgache dans l’Hexagone, le concert de Erick Rafilipomanana dit Erick Manana a laissé la part belle aux émotions. Avec une affiche exceptionnelle, le concert sobrement intitulé « Madagascar, la route des rêves avec Erick Manana » a aussi accordé une grande place à la découverte à l’occasion. Koloina et Mamina, gagnants et coup de cœur du jury lors du télé-crochet « Feo tokana, gitara iray » de la Radio télévision Analamanga (RTA), se sont fièrement découverts au public local.

« Merci à vous d’avoir sacrifié votre vendredi magnifique pour nous ce soir et de venir apprécier le talent de ces jeunes à mes côtés. C’est pour moi une joie et un bonheur unique d’avoir fait leur connaissance. C’est un plaisir de partager la scène avec eux et puissent-ils suivre notre voie également » confie Erick Manana.

Dès 20 h30 tapante, c’était à Koloina d’ouvrir la scène avec sa composition intitulée « Dada tiako », s’ensuit la prestation de Mamina avec sa chanson « Mila vonjy ny kanto gasy ». Après, Erick Manana est monté sur scène pour chanter en trio avec eux via « Revirevinay taloha».

Inter-générations

Comme un passage de flambeau, Erick Manana a ainsi tenu à rendre hommage au talent de ces deux jeunes artistes. Koloina et Mamina, qui ont eu un privilège unique ·en guise de cadeau suite à la grande aventure « Feo tokana, gitara iray », ont déjà eu un avant-goût de la scène internationale.

Le public, quant à lui, pourra très prochainement suivre le périple de ces deux jeunes stars sur la RTA chaque samedi à partir de 20 heures 35, les extraits du concert lui-même. Le concert s’est tenu guichets fermés. Les 40 ans de scène d’Erick Manana a ravivé la flamme patriotique chez le public de la diaspora. D’ailleurs, le chanteur s’est entouré des sommités de la musique malgache à l’occasion, à savoir : ses incontournables camarades « All-stars », Dama, Olombelo Ricky, Regis Gizavo et Passy Rakotomalala, mais aussi la diva Bodo. Son amie fidèle Jenny Gabrielle Koehloeffer, ainsi que la troupe du Lokanga Koln Quartet ont également sublimé le concert.

Ces quatre décennies, Erick Manana entend les célébrer comme il se doit. Après la France, il entamera une tournée vers l’Allemagne pour revenir au pays vers la fin de l’année.

Andry Patrick Rakotondrazaka