La Chambre haute se défait de la question brûlante sur les cas des sénateurs Lylison et Andriamandavy VII. Son président lance la patate chaude à la Justice.

La séparation des pouvoirs. C’est en vertu de ce principe républicain qu’Honoré Rakotomanana, président du Sénat, a délesté le Sénat de la charge de se prononcer sur le sort des sénateurs Lylison René de Roland et Riana Andria­mandavy VII.

Le numéro un de la Cham­bre basse l’avait annoncé. La position de l’institution sur le cas de ses deux membres sera connue durant son discours d’ouverture de la première session. Durant son allocution d’hier, le président du Sénat, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, a remis le sort des deux sénateurs entre les mains de la Justice. « Le Sénat ne peut pas usurper le pouvoir de la Justice », a déclaré Honoré Rakotomanana.

Afin d’éviter de concentrer les foudres d’une éventuelle réaction des partisans de l’un ou l’autre des sénateurs concernés, le président du Sénat a souligné que toutes les grandes décisions qui sont prises au sein de cette institution seront prises collé­gialement par le bureau permanent. Pour le cas du sénateur Lylison, Honoré Rakotomanana a concédé que le tribunal a déjà tranché concernant sa poursuite judiciaire suite à son appel à la tenue d’une ville morte, le 26 mai 2015. Un jugement le condamnant par défaut à un de prison ferme, a été prononcé, le 15 février dernier.

Poursuite

Le discours de l’homme au perchoir, hier, n’a pourtant, pas donné d’indication sur la position de la Chambre haute sur la « démission d’office », ou non de l’ancien commandant des Forces d’inter- vention spéciale (FIS). Le règlement intérieur de la Chambre basse prévoit que « lorsqu’un membre du Sénat manque au cours de son mandat à la totalité des séances de l’une des deux sessions ordinaires, sans excuse valable admise par le Sénat, il est déclaré démissionnaire d’office par ce dernier ».

Suite à une demande d’avis faite par Honoré Rakoto­manana sur le sujet, la Haute cour constitutionnelle (HCC), s’est estimée « incompétente ». Dans son allocution d’hier, le président du Sénat, a indiqué que le sénateur Lylison a invoqué « le cas de force majeure », l’empêchant d’assister aux sessions, étant donné qu’il risque l’arrestation, pour se défendre d’une éventuelle démission d’office. À entendre le numéro un de l’institution d’Anosy, c’est sur la recevabilité de cette défense que « l’avis de la Justice », est requise.

À propos du sénateur Riana Andriamandavy VII, son comportement dans la défense de sa belle-sœur, Clau­dine Razaimamonjy, suite à l’audition de cette dernière par le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), a outré une partie de l’opinion et même certains de ses pairs, à Anosy. L’élu de Fiana­rantsoa a, notamment, été à la tête d’une manifestation « sans autorisation », devant le siège du Bianco, pour réclamer la libération de la propriétaire de l’A&C hotel, durant sa période de garde à vue.

« Au sujet du sénateur Andriamandavy VII, le procureur a déjà donné son opinion », a déclaré Honoré Rakoto­manana, qui ajoute que « s’il s’y tient », le sénateur peut être poursuivi. Le président du Sénat souligne, par ailleurs, que c’est le ministère public par le biais des procureurs, notamment, qui engagent les poursuites judiciaires. « Il détient le pouvoir d’engager les poursuites s’il s’en tient à son avis sur le flagrant délit », a-t-il affirmé.

Devant la caméra d’une station privée de la capitale, la semaine du 10 avril, Jacques Randrianasolo, procureur général près la Cour d’appel d’Antananarivo, avait fustigé le comportement du sénateur Andriamandavy VII, qualifiant même ses actes de « flagrant délit » et passibles de poursuites judiciaires.

Le cas échéant, le numéro un de l’institution d’Anosy, rappelle le principe de l’immunité parlementaire, prévu par la Constitution. Lors de la cérémonie d’ouverture de la session du Sénat, hier, le sénateur Andriamandavy VII, affalé sur son fauteuil s’est affiché tranquille devant l’assistance.

Garry Fabrice Ranaivoson