Regain de violence dans une carrière de cristal, opposant un opérateur minier et le propriétaire du site, partenaire d’un proche du Président de la République. Venu sur les lieux avec un clerc, un gendarme a été fusillé.

Un gendarme abattu par des gendarmes. Reprise des affrontements dans la carrière de cristal à Ankaraoka Anjozorobe, déchiré par un litige bouillonnant, opposant un opérateur minier, et le propriétaire du site d’exploitation, partenaire d’affaires d’un proche du Président de la République. Cette fois-ci, c’est un gendarme de deuxième classe, garde du corps du général de division Richard Ravalomanana, ancien commandant de la gendarmerie nationale, qui a payé, au prix de sa vie, les pots cassés.

Dans l’après d’avant-hier, aux alentours de 17 heures, ce gendarme de 35 ans, domicilié au camp de la gendarmerie d’Ankadilanana, a été fusillé par des frères d’arme de sa propre caserne, conduits par un commandant et un lieutenant, selon les informations recueillies sur place. Des exécutions successives de décisions judicaires, effectuées par chacune des deux parties en conflit, ont viré en fusillade meurtrière.

Muni d’une grosse portant sur une expulsion, un huissier de justice, mandaté par l’opérateur minier, s’est rendu jeudi dans la carrière d’Ankaraoka, avec des gendarmes du groupement de la gendarmerie de la région Analamanga. « Une réquisition en bonne et due forme nous a été présentée avec une grosse. Les requérants nous ont demandé onze éléments pour les assiter pendant l’exécution », explique le lieutenant-colonel Andriantsiferana, adjoint du commandant du groupement de la gendarmerie de la région Analamanga.

Arrivé sur place, le camp de l’opérateur, originaire du Sud, est toutefois tombé sur un os. Dénonçant un faux et usage de faux, et remettant en cause l’authenticité de la grosse entre les mains d’un huissier ayant débarqué dans la carrière avec les gendarmes réquisitionnés, la partie adverse, constituée par le propriétaire du site d’exploitation, a fait opposition, pour signifier qu’elle a obtenu gain de cause auprès du tribunal.

« Gros bras »

« Le huissier, assisté par la gendarmerie, a demandé à voir la décision judiciaire en question, mais personne n’était en mesure de la lui présenter. À l’issue de pourparlers, il a néanmoins concédé à accorder 48 heures à la partie adverse, pour apporter la pièce y afférente », poursuit l’adjoint du commandant du groupement de la gendarmerie de l’Anala­manga.

Entre-temps, les onze gendarmes dépêchés par le groupement, ont campé dans le site. Samedi après-midi vers 17 heures, l’affaire a mal tourné lorsqu’un clerc, saisi par le propriétaire de la carrière, est venu avec quelques compagnons, « des gros bras », selon un communiqué de la gendarmerie, dont le gendarme de deuxième classe abattu, garde rapproché du général Ravalomanana.

« Parmi eux, certains étaient armés. Interceptés pour contrôle, ils ont d’emblée ouvert le feu sur les gendarmes réquisitionnés ainsi que sur l’huissier. Évidemment, ces derniers ont tiré pour se défendre. Alors que l’un des individus venus sur place était blessé, ses compagnons ont pris la fuite. Évacué au centre hospitalier le plus proche, le blessé a rendu l’âme en cours de route », ajoute le lieutenant-colonel Andriantsi­ferana, sans pour autant mentionner que le défunt est l’un de ses gendarmes-mêmes.

Pour leur part, les compagnons rescapés du gendarme de deuxième classe tué, mettent en avant que celui-ci a été sommé de poser un fusil de chasse qu’il avait sur lui, lorsqu’il s’est approché du site. Ces témoins soulignent que ce garde du corps de l’ancien commandant de la gendarmerie nationale aurait obtempéré, mais il a été quand même fusillé.

« Fils du Président »

Joint au téléphone, le général Ravalomanana explique que vendredi, le défunt lui a demandé une permission pour le week-end. « Il m’a confié que son cousin, travaillant dans la carrière, endurerait depuis quelques jours, des violences, de la part des forces de l’ordre, et qu’il voudrait le voir. Fidèle à mes principes de laisser du temps libre à mes gardes du corps pendant le week-end, je lui ai donné la permission, d’autant plus qu’il s’agissait d’un problème social. Je lui ai toutefois signifié de rendre compte », lance le général de division Richard Ravalomanana.

« La dernière fois où j’ai eu de ses nouvelles, c’était samedi après-midi, lorsqu’il m’a téléphoné pour m’informer qu’il était à mi-chemin. Après un silence radio, j’ai été foudroyé lorsque sa famille m’a annoncé sa mort », se désole l’ancien commandant de la gendarmerie.

Pour sa part, le chef d’escadron Emma Zavamanan­tsoa, commandant de la compagnie de la gendarmerie nationale de l’Imerina centrale, territorialement compétente, indique que l’autre partie, constituée par le propriétaire du site avait, elle aussi, demandé assistance à la gendarmerie, mais cela n’aurait pas pu se faire dans l’immédiat, faute de réquisition.

Sidérés, des proches et amis du gendarme tué dénoncent quant à eux une exécution sommaire. À les entendre, la partie adverse semble l’avoir attendu de pied-ferme pour lui ôter la vie. Une thèse qui pourrait bien tenir la route, du fait que ce jeune gendarme de deuxième classe a été identifié par la gendarmerie territoriale en mars 2016, pour avoir ouvert le feu dans cette même carrière, dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire qui devait expulser le même exploitant, revenu cette fois-ci avec une décision de justice. De source auprès de la gendarmerie, il était à l’époque garde du corps du fils du Président de la République, lequel a des intérêts à défendre dans cette affaire épineuse.

L’opérateur minier, locataire du site, frappé à l’époque, d’expulsion pour non paiement du loyer, avait à l’époque annoncé que l’un des siens aurait été abattu et que sa dépouille serait demeurée introuvable. Quelques mois plus tard, la famille et ses proches avaient annoncé qu’après accord entre les deux parties, l’affaire était close bien qu’aucune lumière n’ait été faite sur la question du décès, et que le conflit, selon des sources concordantes, soit toujours latent.

Seth Andriamarohasina