Police et gendarmerie sont tombées nez-à-nez à Anjozorobe hier. Alors que la première traquait 400?kilos de cristal, les gendarmes sont venus avec deux pick-up avec le minimum d’éléments.

Sur les traces du précieux cristal titan. Les bouil­lonnants conflits d’intérêts qui embrasent la carrière d’Ankaraoka à Anjozorobe remontent, une fois de plus, à la surface.

Cette fois-ci, c’est la police des mines, escortée par des éléments des Forces d’intervention de la police (FIP), qui s’est heurtée à la gendarmerie, dont le commandant de la compagnie terri­toriale de l’Imerina central en personne, accompagné d’un capitaine, venus spécialement à Anjozorobe hier après-midi avec deux 4×4 pick-up Emmo-Sécurité de la gendarmerie à Ankadilalana, avec le minimum d’éléments.

Après avoir expulsé les exploitants du site, le 04 janvier, avec l’appui de onze gendarmes de l’Imerina central, lesquels ont abattu deux jours plus tard un garde du corps du général Ravalo­manana, ancien commandant de la gendarmerie nationale, un exploitant minier originaire de la région Androy et ses sympathisants ont reçus un sacré de retour de manivelle. Suite à des poursuites pour faux et usage de faux en matière de décision judiciaire, ces derniers ont été, à leur tour, contraints de quitter le site d’exploitation d’Ankaraoka la semaine derrière, sur décision du tribunal. Des éléments des FIP à Antananarivo, ont été réquisitionnés pour sécuriser l’exécution de jugement.

Selon les informations communiquées sur place, près de 400 kilos de ce précieux produit auraient été extraits des entrailles de la carrière, jusqu’à ce que la partie adverse, constituée du propriétaire du site et de ses partenaires dont un proche du Président, n’obtienne gain de cause. Ils ont de ce fait sollicité l’intervention de la police des mines, appuyée par les hommes des FIP, pour verrouiller les axes routiers sur lesquels des produits extraits du site, pourraient être acheminés clandestinement.

Cargaison débarquée

Hier, la route menant à Ambatondrazaka et celle débouchant à Anjozorobe ont été tenues à l’œil pour intercepter les 400 kilos de cristal signalés. Les signalements de deux tout-terrain pick-up de couleur blanche, ayant quitté Ankaraoka, ont été communiqués aux éléments de la police qui ont mené la traque. Des informations, confirmées par des sources sur place révèlent que les deux véhicules en question ont été escortés par des militaires, qui ont rebroussé chemin après avoir eu vent de la traque policière.

En fin d’après-midi, les deux 4×4 ont été enfin interceptés à Anjozorobe. La police des mines ainsi que les hommes des FIP ont procédé à des fouilles, sans pour autant retrouver la moindre trace de cristal. Les deux pick-up ne trans­portaient que des passagers.

« Les suspects ont pris à contre-pied l’opération et la cargaison a été très certainement descendue à mi-chemin pour être caché », analyse une source policière.

Alors que le plan de la police des mines venait d’être déjoué, deux autres pick-up Emmo-Sécurité du groupement de la gendarmerie nationale à Analamanga, débarquent curieusement à Anjozorobe avec le commandant de compagnie de la gendarmerie de l’Imerina central et un officier. Le produit minier recherché s’est volatilisé, à se demander si la cargaison disparue allait y être embarquée, d’autant plus qu’en 2014, le chef d’escadron de la gendarmerie de l’Imerina central, venu à Anjozorobe avec l’un des 4×4 Emmo-Sécurité hier, s’était déjà attiré la foudre des forces de police à Sabotsy Name­hana pour une affaire similaire, avec son véhicule de service.

Andry Manase