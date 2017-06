Le Carnaval de Madagascar, une grande vitrine de la culture, de l’art et de l’artisanat de la Grande Ile repart à la conquête de la ville des Mille.

Un rendez-vous festif et convivial de grande envergure dans la capitale. Le Carnaval de Madagascar rempile pour sa troisième édition les 16, 17 et 18 juin sur l’Avenue de l’Indépendance. Cet événement vise à promouvoir la richesse culturelle du pays dans toute sa splendeur tout en valorisant chaque particularité des vingt-deux régions de Madagascar. De même, d’après l’initiative de l’Office régional du tourisme de Madagascar (Ortana) en collaboration avec Be Mozik, le Carnaval de Madagascar valorise aussi bien l’art que l’artisanat tout en confirmant le tourisme comme fer de lance.

Le temps d’un week-end, le carnaval veut éveiller ce sentiment d’appartenance de chacun au pays. Autrement dit, il veut réveiller l’âme patriotique de ses visiteurs en redécouvrant autrement les richesses du pays qui joncheront l’Avenue de l’Indépendance à l’occasion. « Une vitrine unique de Madagascar, le carnaval vise, sur le long terme, la promotion de notre pays comme une destination privilégiée dans l’océan Indien » affirme Harimisa Razafinavalona de l’Ortana.

Les défilés carnavalesques qui illustrent avec brio cette richesse culturelle du pays sublimeront, comme à l’accoutumée, l’Avenue de l’Indépendance durant ces trois jours. S’affirmant comme une grande parade, cinq thèmes et cinq spectacles seront mis en avant, à savoir « la culture et la tradition », « la protection de l’environnement et le changement climatique », « les métiers du tourisme »,

« Un tourisme pour tous » et « l’art dans tous ses états ».

Chaleureux et divertissant

Des représentants des vingt-deux régions sont conviés à participer à ces spectacles. Ceux qui illustreront le mieux leurs régions seront récompensés.

Mille musiciens et danseurs des quatre coins de l’île sont attendus le temps de ces parades. La troupe « Moz’Art Artistic » de l’île Maurice se joindra à la fête. « Que serait un carnaval sans une ambiance musicale festive Cette année, on aura ainsi le plaisir de vous déplacer de scène en scène pour découvrir une diversité musicale à travers divers espaces inédits » souligne Samoela Rasolofoniaina de Be Mozik.

Chaque jour, respectivement à partir de 10h, la scène Baobab, devant le Glacier Analakely, accueillera Mika&Davis, Dat Kôtry et Dodol le 16 juin. Mahaleo, Farakely, Kabôsy Spirit et une prestation de Zumba géant vont chauffer l’ambiance le 17 juin. Samoela, Tambour Gasy et la Team Safelika animeront la scène le 18 juin. .

Andry Patrick Rakotondrazaka