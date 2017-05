Océan Trade et le groupe helvétique Asea Brown Boveri envisagent prochainement de collaborer sur la production d’énergie électrique.

Solution, faisant partie des alternatives envisagées en remplacement de l’énergie fossile, le concept de transition énergétique a été sujet à discussion lors du séminaire qui s’est déroulé hier à l’hôtel Carlton Anosy. Initiative de la société Ocean trade, en collaboration avec la firme Asea Brown Boveri ou ABB, le séminaire avait pour objectif de partager les expériences de ces deux institutions en matière de système de production et de distribution d’énergie. ABB qui, d’ailleurs, projette de s’implanter à Madagascar dans un futur proche.

Devenu un enjeu mondial, le concept de transition énergétique consiste surtout à mettre en œuvre des technologies innovantes afin de réduire l’impact de la production d’énergie planétaire sur le facteur environnemental de la manière la plus efficace possible. Pour ce faire, ABB et Ocean trade proposent de diversifier les techniques de production hybride en privilégiant la promotion des énergies renouvelables.

Notamment, via l’automatisation des centrales électriques ou encore la solution ABB dans le milieu hybride Diesel-Solaire, en passant par la connexion des énergies renouvelables sur réseau jusqu’aux solutions solaires containérisées qui ne sont autres que de la production énergétique via les panneaux photovoltaïques avec un système de stockage par batterie.

Long terme

Des techniques qui sont déjà applicables pour l’électrification rurale, pour les PME-PMI ou encore pour le pompage d’eau solaire.

« Des solutions modernes pour rationaliser les processus de production énergétique qu’ABB propose, dans la mesure où l’enseigne se spécialise surtout dans l’électronique de puissance », souligne Nivohary Rahari­jaona, représentant résident d’ABB.

À première vue, les nouvelles solutions proposées par ABB seraient encore bien loin de la réalité malgache. Dans un contexte où le principal souci reste encore la faible production énergétique, se traduisant quotidiennement par les phénomènes de délestage incessant, les chances de l’adoption d’une énergie verte et coûteuse semblent être faibles. Cependant, cette période de transition énergétique obligera forcément les producteurs locaux à se pencher vers les ressources renouvelables, tôt ou tard.

« Certes, les coûts d’utilisation de certaines de ces technologies sont encore bien loin du pouvoir d’achat de la masse populaire, mais une utilisation à long terme et à grande échelle contribuera sûrement à résoudre une bonne partie de la problématique de l’énergie à Madagascar », rassure Benoît Laponterique, d’Ocean Trade.

Harilalaina Rakotobe