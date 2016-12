Un événement gastronomique et festif à la fois, « Mada Sakafo Festival » qui en était à sa deuxième édition, a satisfait l’appétit des gourmets qui s’y sont retrouvés.

Tout un festival de saveurs, le tout orné d’une ambiance conviviale et chaleureuse. C’est ainsi que s’est redécouverte la deuxième édition du « Mada Sakafo Festival » au sein de la salle Ravinala du Carlton Anosy dans la soirée du 3 décembre. Concept exceptionnel en ode à la bonne cuisine, mais surtout à la haute gastronomie malgache, cet illustre rendez-vous, fort de sa modestie et de l’humilité de ses organisateurs, a mis l’accent, à l’occasion, sur le doigté de deux grands chefs de renom sur les produits halieutiques.

Avec, aux fourneaux, l’incontournable chef Mariette Andrianjaka, marraine du festival et le chef Elian Michel Randrianandrasana de Carlton, les fins gourmets présents à la soirée, furent agréablement surpris.

D’autant plus, que les produits du terroir au menu que « Mada Sakafo Festival » a particulièrement valorisés, se sont brillamment conjugués aux rythmes du terroir, amenés sur scène par Lego et Mily Clément. « L’art culinaire fait partie intégrante de la culture de la Grande île, autant que la musique ou l’artisanat. Ainsi, on met un point d’honneur à ce qu’il soit tout aussi bien reconnu que valorisé de la sorte, à travers cet événement », confie Mourad Bebbouche, organisateur de l’événement.

Laissant la part belle aux fruits de mer dans leurs menus, le duo Mariette Andrianjaka et Elian Michel Randria­nandrasana ont émerveillé les papilles des noctambules amateurs de gastronomie présents au Carlton Anosy, avec le roulé de carpe royale de l’embouchure de Tsiribihina et sa farce fine au foie gras ainsi que son Tian de papaye verte en salade, suivi d’une vinaigrette au balsamique en entrée.

Des plats goûteux

Sen suivent une symphonie de fruits de la mer aux saveurs de la Grande Ile cuits à la pulpe de coco vert ainsi qu’un plateau de « crevettes, calmar, pinces de crabe, thon», le tout accompagne d’une Arlésienne de légumes et du riz parfumé de la région Diana.

Le public a entrepris une épopée gastronomique exclusive, le temps d’une soirée, à travers chaque bouchée. La véritable explosion de saveur s’est réellement produite lorsque le fameux « Koba » revisité aux fruits exotiques et accompagné d’une crème vanille chocolat d’Ambanja du chef Mariette Andrianjaka, a été servi. Ce fameux gâteau de riz aux pistaches de la Grande île qui s’est vu sublimé d’une onctueuse couche de chocolat, a autant surpris que subjugué l’auditoire.

En outre, le duo Mily Clément et Lego n’a pas non plus démérité en se relayant sur scène pour assurer l’ambiance et ravir l’ouïe du public au moment où les plats servis réjouissent son odorat, sa vue et son sens du goût. Du Nord au Sud de Madagascar, la musique et l’art culinaire se sont ainsi brillamment conjugués entre les morceaux de salegy et chaque morceau des plats des chefs. « Mada Sakafo Festival est une initiative ingénieuse que l’on se plairait continuellement soutenir de par la richesse de son contenu », souligne Mily Clément.

Andry Patrick Rakotondrazaka