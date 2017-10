Dans un cadre conçu en l’honneur du talent et du génie de la légende de la musique malgache qu’est Rakoto Frah, « Itondray tsikitsiky » a émerveillé le public au Carlton Anosy.

Un vibrant hommage, aussi spectaculaire que mélodieux a réveillé un vent de nostalgie à la mémoire de l’illustre Rakoto Frah. C’est ainsi que se décrit le mieux, la soirée du 1er octobre au Carlton Anosy, dans le cadre du concert sobrement intitulé « Itondray tsikitsiky ».

Gasy Events, initiateur de cet événement inédit n’a pas lésiné sur les moyens pour faire vivre une soirée exceptionnelle garnie d’émotions, pour le public, à l’occasion. Un événement en ode à la personnalité, à la musicalité particulière et à l’identité culturelle que l’illustre Rakoto Frah s’est longtemps plu à faire valoir aussi bien pour ses compatriotes qu’à l’international.

Sublimé par les décors soigneusement réalisés par l’équipe du « Alinéa Group » menée par Jessy Rakotomalala, le Carlton Anosy a plongé d’entrée le public, de la soirée dans l’univers même de la légende et ce bien avant le début du grand concert avec à l’affiche des artistes de renom : Dama, Samoela, Jaojoby, Kolibera, Lilie, ainsi que les groupes Lolo sy ny tariny, Telofangady, Fafah, Feo Gasy, Erick Manana, et bien entendu, ses héritiers les Rakoto Frah Juniors. Jusqu’à la fameuse salle Ravinala où s’est tenu le concert, le public de la soirée longe une allée ornée de « Tafo falafa », ainsi que des apparats représentatifs de l’identité même de Rakoto Frah où le « gasigasy » constitue le mot d’ordre.

Fierté et fraternité

Poursuivant son entrée sur un tapis rouge soyeux, le public a eu le privilège de découvrir et redécouvrir également le parcours de ce flûtiste hors pair qu’est Rakoto Frah, grâce à une exposition où photos inédites, certificats de reconnaissance de sa riche carrière nationale et internationale, ainsi que des objets lui appartenant s’exposent. Notamment, sa belle collection de flûtes, mais aussi une imposante statue de bronze à son effigie qui a émerveillé le public.

Vers 20h, les festivités ont débuté sur une scène teintée de rouge, chaleureuse et illustrant ce folklore cher à Rakoto Frah. « Itondray tsikitsiky » s’affirme comme des plus enjoués, porté par l’esprit fraternel qui a animé les artistes à l’affiche. Le tout embelli par la sonorisation de Mi’Ritsoka Production, de quoi rendre chaque artiste fier d’être présent sur scène et de ravir son auditoire.

Le concert s’est ouvert avec un « medley » des meilleures compositions de Rakoto Frah de leur part à tous. S’ensuit une prestation de Rakoto Frah Junior, accompagnée du groupe Zandry Gasy et Lilie, interprétant « Any indray andro » et « Fanja ». S’affirmant tous comme de dignes héritiers de Rakoto Frah, les groupes se sont succedé. Au-delà de cette soirée enchanteresse, Gasy Events prévoit prochainement de réitérer le concert sur une plus grande scène pour le grand public.

Andry Patrick Rakotondrazaka