La carte Fanilo n’est pas encore disponible sur toutes les stations. Même équipées de terminal de paiement électronique, certaines stations refusent ce nouveau système.

Mauvaise surprise. Des agents de l’administration, bénéficiaire de la carte Fanilo, sont repartis bredouilles de certaines stations-service. Quelques unes refusent le paiement de carburant par ce système de paiement électronique de l’administration. « C’est la troisième station service qui nous a refusé aujourd’hui », a indiqué vendredi un fonctionnaire alors qu’il s’apprêtait à rejoindre une autre ville pour une mission officielle.

Interrogés, les employés de ces stations-service évoquent une procédure en interne. « Nous ne sommes pas encore notifiés de l’utilisation de cette carte », indiquent-ils. Les informations recueillies auprès du ministère des Finances et du budget confirment que la carte n’est pas utilisable sur toutes les stations-service du pays. « Actuellement, ce nouveau système est disponible auprès des stations de trois compagnies de distribution pétrolière sur les quatre. Des négociations sont en cours pour que ce nouveau système soit disponible sur toutes les stations-service », explique une source auprès du ministère des Finances et du budget.

Sécurisation

Malgré tout, une bonne partie des stations services des quatre compagnies de distribution pétrolière est déjà équipée du matériel pour le bon fonctionnement de ce nouveau système à savoir le terminal de paiement électronique (TPE). Depuis le déploiement de ce système de paiement électronique destiné aux dépenses en carburant et lubrifiant (SPECL) pour les agents de l’administration, 10% des stations-services ne possèdent pas encore le terminal de paiement pour la carte Fanilo. Selon le Trésor public, cité par le site de la direction générale de la Gestion financière du personnel de l’État (DGGFPE), « ces stations n’ont pas encore rempli les conditions nécessaires à l’utilisation de cette carte. Depuis sa mise en place, huit mille cinq cent cartes Fanilo ont été distribuées et six mille parmi elles ont déjà effectué une opération ».

Dénommée Fanilo, ce nouveau système de paiement électronique de carburant et de lubrifiants (SPECL) a été mis en place pour remplacer progressivement

les chèques carburants et lubrifiants (CCAL). La sécurisation de la gestion des deniers publics, l’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers, la modernisation des moyens de paiement, la meilleure gouvernance des finances publiques ont été les objectifs annoncés par le gouvernement lors de la mise en place de ce nouveau système.

