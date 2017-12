Les autorités doivent maintenir coûte que coûte la stabilité du prix à la pompe. Les tendances actuelles ne jouent pas en cette faveur.

C’est le prix de la discorde. Les observateurs craignent l’envol du prix du carburant appliqué dans les stations services. Cette crainte fait suite à la décision du gouvernement de relever les taxes sur les produits pétroliers et de la dépréciation de la monnaie nationale sur le marché de devise. Des spécialistes évoquent déjà la probabilité d’une éventuelle hausse à la prochaine révision. « Avec un euro à près de 4000 ariary, la hausse est inévitable », indique un économiste. La nouvelle disposition fiscale ne fait qu’aggraver la situation. La maîtrise de la stabilité du prix appliqué à la pompe est de mise. La mesure annoncée est la révision du mode de calcul du prix à la pompe. Or, les négociations dans ce sens n’ont pas encore porté leurs fruits.

Les deux départements ministériels en charge de ce dossier, à savoir celui des Finances et du budget avec celui des Hydrocarbures doivent à tout prix réussir à imposer leur projet de nouvelle structure du prix à la pompe. Le branle-bas est de rigueur avec la réduction des marges sur tous les étages. L’objectif pour les autorités est de réduire à tout prix les marges bénéficiaires des pétroliers.

Sinon, la hausse serait bel et bien au rendez-vous en 2018. Car l’échec de négociation amenant à la continuité de l’actuel mode de calcul entraînera l’envol du prix à la pompe. Les quelques centaines d’ariary collectés à travers la nouvelle disposition fiscale seraient très visibles sur le tableau de la pompe.

Vers la hausse

Outre cela, le comportement du prix du pétrole sur le marché international ne joue pas en leur faveur. Le prix tend vers la hausse. Selon les prévisions annoncées dans l’édition d’octobre du Commodity Markets Outlook de la Banque mondiale, les prix des produits énergétiques à savoir le pétrole, le gaz naturel et le charbon progresseront de 4 % en 2018, après une envolée de 28 % cette année. En moyenne, le baril de pétrole coûtera 56 dollars, contre 53 dollars en 2017.

Les autorités et les opérateurs du secteur pétrole en aval sont actuellement entrés en négociation pour l’application de cette nouvelle structure du prix à la pompe. Les bénéfices encaissés par ces compagnies font encore l’objet d’un point de discorde entre les deux parties. Les résultats de l’audit d’un cabinet indépendant sous la main, les autorités avancent que les compagnies pétrolières dorment sur un matelas de bénéfice. Près de 700 ariary par litre évoque une source proche du dossier. Par ailleurs, à la dernière révision du tarif du carburant par exemple, la distribution encaisse 522 ariary par litre de carburant vendu. « Ils encaissent peut être des bénéfices, mais ils doivent décaisser une partie pour les charges, les impôts de la compagnie… », soutient un cadre d’une compagnie pétrolière.

Devant cela, les opérateurs font bloc et contestent le résultat de cet audit. Affaire à suivre.

Lova Rafidiarisoa