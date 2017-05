Le prix à la pompe enregistre à nouveau une hausse de 30 ariary pour le super carburant et de 40 ariary pour le gazole. Le prix du pétrole lampant reste inchangé.

Et cela continue. Le prix du carburant repart à nouveau à la hausse. Depuis minuit, le prix appliqué à la pompe pour le super carburant connaît une hausse de 30 ariary. Le litre de celui-ci est désormais de 3 870 ariary alors qu’il était de 3 840 ari­ary lors de la dernière révision du 1er avril.

Tout comme le super carburant, le prix du gazole suit aussi cette courbe ascendante. Désormais, le prix affiché dans les station- services est de 3 300 ariary le litre alors qu’il était à 3 260 ariary lors de la dernière révision de mois de mars. Le pétrole lampant est le seul produit épargné par cette hausse. Le litre reste toujours à 2 370 ariary.

Ce nouveau prix est la cinquième hausse appliquée depuis le début de l’année. Une petite exception est faite le 4 février où le gouvernement a fait marche arrière après avoir entamé une révision à la hausse du prix à la pompe le 1er février. Les autorités ont avancé un problème con­joncturel pour expliquer cette mesure de maintenir le prix à la pompe appliqué le mois de janvier.

Rattrapage

Revers de la médaille, la différenciation de prix se répercute lors des prochaines périodes de hausse. C’est le cas pour la hausse appliquée au mois de mars et du mois d’avril. « C’est un rattrapage de cet ajustement du prix initié par le gouvernement au mois de février », a souligné une source gouvernementale lors de la révision du prix au mois d’avril. Cette idée ne serait pas écartée pour cette dernière hausse.

Depuis janvier 2016, à travers l’office malgache des hydrocarbures (OMH), le gouvernement avait mis en place un système d’ajustement automatique des prix. C’est un mécanisme par le biais duquel l’État fixe les prix maxima afin d’éviter toute hausse excessive. Cette formule est établie par un comité technique composé des représentants de l’état, de l’Office malgache des hydrocarbures ainsi que des compagnies pétrolières et le prix varie chaque mois en fonction du cours du baril, et du cours de change.

Lova Rafidiarisoa