Le ministère de l’Énergie et des hydrocarbures a cru bon de rappeler, hier, que

la baisse des prix à la pompe résulte du mécanisme d’ajustement automatique.

Quand le ministère chargé des Hydrocarbures se justifie. Cinq jours après la baisse des prix des carburants, le ministère de l’Énergie et des hydrocarbures explique pourquoi les prix ont baissé. À l’entendre, cela n’a rien à avoir avec la menace de hausse des frais de transport urbain brandie par les transporteurs. « Il est de notre devoir de vous informer que les prix des carburants actuels ne se basent sur aucune considération autre qu’économique », indique le ministère dans un communiqué publié hier sur son site Web. « Le ministère, à travers l’Office malgache des hydrocarbures, suit continuellement les marchés pétroliers internationaux ainsi que l’évolution des variables sur lesquelles le calcul des prix de carburant se base », rappelle le communiqué.

Interrogé sur le sujet, hier, en marge de l’inauguration d’une nouvelle station-service Total à Ankadin­dratombo, le directeur général des Hydro­carbures, Laurent Rajao­- narivelo a rappelé le système d’ajustement automatique des prix, un mécanisme par le biais duquel l’État fixe les prix maxima pour éviter toute hausse excessive.

« C’est la simple application d’une formule, partant de la confrontation du prix du gasoil sur le marché international et le cour de devise », a-t-il souligné.

Prix péréqué

Pour appuyer ses propos, il martèle que « d’ailleurs, cette structure de prix est consultable et vérifiable auprès de la Banque centrale ».

Appuyant les explications du DG des Hydro­carbures, Laurent Stouffe, directeur général de Total Madagasikara, explique qu’« on est aujourd’hui à une cotation relativement basse par rapport à ce que l’on a connu il a deux ans ». À l’entendre, « cette diminution de la cotation internationale, mais aussi l’appréciation de l’ariary au mois de juillet ont amené à cette baisse qu’on enregistre actuellement ».

Le prix du carburant a connu une légère baisse depuis le week-end dernier. Pour ce mois d’octobre, le supercarburant à la pompe a connu une baisse de 150 Ar, passant de 3630 Ar à 3480 Ar. Le gasoil a diminué de 100 Ar, passant de 3010 Ar à 2910 Ar. Mais ce tarif ne s’applique pas dans toutes les zones de Mada­gascar. Comme l’a expliqué Laurent Rajaonarivelo, seules les localités situés à 15 km des dépôts pétroliers jouissent de ce prix qualifié de péréqué. Les autres zones, à cause des frais de transport de ces carburants, connaissent une autre tarification.

Rado Andriamampandry