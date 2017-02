Le gouvernement suspend l’application de la vérité des prix du carburant pendant la période de soudure. La prochaine révision du prix est annoncée dans trois mois.

La vérité des prix a fait peur au gouvernement de « combat ». Il a fait marche arrière dans l’application de celle-ci au prix à la pompe.

Le gouvernement a fait marche arrière dans l’application de la « vérité des prix » du carburant à la pompe. Depuis samedi, le prix des produits pétroliers appliqué est celui du mois de janvier. Pour justifier cette mesure, le gouvernement de «combat» évite l’utilisation du mot

« intervention » et parle plutôt d’une mesure « anti-inflation ». Puisque ce mot tabou risque de heurter les partenaires techniques et financiers, alors que le gouvernement s’est engagé dans l’application de la vérité des prix à la pompe.

Récupération

Dans ce sens, le gouvernement, à travers le général Herilanto Raveloharison, ministre de l’Economie et de la planification, en même temps chargé de l’intérim au sein de l’Énergie et des hydrocarbures, a expliqué sur une chaîne de télévision privée de la capitale les tenants et aboutissants de cette nouvelle mesure. « L’État n’intervient pas dans la fixation du prix du carburant. Nous avons discuté avec le groupement des pétroliers de Mada­gascar d’une possibilité de maintenir le prix appliqué au janvier pendant ce mois de février. Ce qui nous permet d’observer la prochaine révision dans trois mois. Celle-ci ne signifie en rien un blocage des prix. Il s’agit plutôt d’une mesure pour contenir l’inflation », a déclaré ce membre du gouvernement.

Mais l’on se demande, comment le gouvernement et les pétroliers feront pour maintenir le niveau du prix du carburant à celui du mois de janvier. D’autant plus qu’une subvention accordée aux pétroliers risquerait d’être un mauvais signe adressé à nos partenaires techniques et financiers. Ces derniers ont recommandé à maintes reprises l’application de la vérité des prix à la pompe. Une mission du Fonds monétaire international fera son évaluation sur la performance de Mada­gascar dans son engagement dans le cadre du programme facilité élargi de crédit.

Le gouvernement a trouvé la bonne parade afin d’éviter l’utilisation du mot « intervention » ou « administration des prix ». D’après une source informée, « la différence du prix appliqué à la pompe et le prix normal basé sur le calcul de l’office malgache des hydrocarbures serait récupérée lors des prochaines révisions du prix à la pompe ». Avec une telle décision, le prix des produits pétroliers pourrait connaître une hausse plus importante au prochain ajustement annoncé dans trois mois.

Lova Rafidiarisoa