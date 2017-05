La Jirama a scellé des contrats avec trois nouveaux fournisseurs de carburant.

Le gasoil sera acheté à moins de 3000 ariary et le fuel lourd à moins de 2000 ariary.

Les dirigeants de la Jirama n’auront plus le droit à l’erreur. Avec les nouveaux accords conclus avec ses fournisseurs, la société d’État bénéficie maintenant d’un contrat à son avantage. Pour le carburant, par exemple, le prix d’achat est basé sur le prix à la pompe appliqué chaque mois, contrairement au forfait de 4180 ariary par litre pour le gasoil. La durée du contrat est aussi ramenée à six mois. Ce qui permettra à la Jirama de réduire les coûts d’énergie comme s’en vante le nouveau directeur général de la Jirama Olivier Jaomiary. Celui-ci table sur l’amélioration financière de la société.

Les derniers appels d’offres lancés pour la fourniture de carburant ont permis à la Jirama de conclure des contrats avec trois fournisseurs de carburant pour les six prochains mois. « La société Jovenna assure la livraison du fuel pour les centrales à Antananarivo et celle de Mandena à Tolagnaro. Et pour les centrales fonctionnant avec le fuel en province, la société Vivo Energy a remporté le contrat. En ce qui concerne le gasoil, la livraison sera assurée par la société Galana pour l’ensemble des centrales thermiques de la Jirama, tant à Antananarivo qu’en province », a fait savoir le ministre de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures, Lantoniaina Rasoloelison dans une interview accordée à L’Hebdo de Madagascar le 5 mai.

Rabais

Les premières livraisons de carburant sont ainsi attendues pour ce mois-ci. Elles seront alors achetées avec un nouveau prix de référence. « Avec les rabais, le prix d’achat du litre du gas-oil est de 2900 ariary, et celui du fuel sera de 1400 ariary pour la livraison en province et 1600 ariary pour Antananarivo », a révélé le membre du gouvernement.

Il faut noter qu’une grande partie des dépenses de la Jirama sont allouées aux dépenses de carburant. Rien que pour Antananarivo, la quantité de fuel lourd à fournir sur les six mois oscille entre 42 et 50 mil­lions de litres et les produits doivent être livrés jusqu’aux centrales thermiques de Mandroseza et d’Ambohi­manambola.

Avec la difficulté financière que traverse la Jirama, l’utilisation du fuel lourd est la solution privilégiée par les différents acteurs du secteur, et même au niveau du gouvernement. Cette année, le régime en place envisage de se tourner davantage vers l’utilisation de ce type de carburant. Actuel­lement, trois des quatre groupes de la centrale de Mandroseza sont opérationnels après des travaux de réparation. La quatrième unité devrait être fonctionnelle à nouveau d’ici peu.

Lova Rafidiarisoa