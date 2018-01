La Jirama vient de publier des appels d’offres pour la fourniture de carburant pour ses différents sites de production d’énergie. La livraison concerne le gasoil et le fuel lourd.

Les appels d’offres sont lancés. La Jirama recherche, en ce moment, des fournisseurs en carburant pour ces différentes centrales thermiques. Les dossiers concernent la livraison de fuel lourd ou de gasoil. « Le contrat actuel avec ses différents fournisseurs arrivent ainsi à expiration. Les sociétés intéressées auront jusqu’au 30 janvier pour soumettre leurs offres », a fait savoir Hyacinthe Befeno Todimanana, président du conseil d’administration de la Jirama, lors d’une rencontre avec la presse, la semaine dernière.

La fourniture de fuel oil concerne les groupes de centre de production en énergie thermique de Mandena Tolagnaro pour une période de six mois et des centrales thermiques à Antananarivo pour une durée de sept mois. Pour le gasoil, la livraison concerne, selon l’avis d’appel d’offres, les centrales thermiques d’Antananarivo et de toutes les zones pour une période de sept mois.

Les contrats passés par la Jirama avec ses fournisseurs de carburant ou d’énergie font souvent l’objet de critique.

Accusation

Ils n’ont pas favorisé la Jirama. Pour faire taire l’opinion, le PCA de la Jirama avait annoncé, lors de cette rencontre à la presse, que le temps etait révolu. Le redressement de la Jirama enclenchesur vitesse de croisière. « Depuis l’année dernière, la compagnie a renégocié les contrats avec ses fournisseurs. Pour la livraison de carburant, par exemple, outre la réduction sur la durée du contrat, le prix d’achat faisait aussi l’objet de négociation. Maintenant, la Jirama achète les carburants à un prix inférieur à ce qui est affiché à la pompe », a fait savoir le conseiller économique de la Présidence. Auparavant, la Jirama achètait le litre du gasoil auprès de ses fournisseurs à un prix forfaitaire de 4180 ariary.

Actuellement, c’est la société Jovena qui assure la livraison du fuel pour les centrales à Antananarivo et celles de Mandena Tolagnaro. Et pour les centrales en provinces, la société Vivo Energy a remporté le contrat du marché lancé au mois de mars. La livraison du gasoil est assurée par la société Galana pour l’ensemble des centrales thermiques de la Jirama à Antananarivo et en provinces.

Une grande partie des dépenses de la Jirama est allouée aux dépenses de carburant. La quantité de gasoil livrée, sur les vingt sites de production dans tout Madagascar entre les mois de janvier et juillet 2017, est de 8493m3, dont 4609m3 pour les sites d’Ambohi-manambola, selon les données publiées sur le site internet de la société. Devant la difficulté financière que traverse la Jirama, l’utilisation de fuel oil est tant réclamée par les différents acteurs du secteur. La compagnie passait ainsi à la conversion de ces centrales thermiques en fuel lourd. À Antanana-rivo, les centrales thermiques fonctionnant avec le fuel lourd produisent 165 mégawatts d’électricité.

Lova Rafidiarisoa