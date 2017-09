Le procès sur un carambolage à grande vitesse survenu à Antanetibe Ivato dans la soirée du 27 juillet s’est tenu hier, au palais du tribunal à Anosy. Le chauffeur, âgé de dix-neuf ans, de la Peugeot 3008, à l’origine de cet accident de la circulation qui a fait un mort, a

écopé d’un an de réclusion, avec huit millions d’ariary d’amende. Cette somme représente le quinzième du montant des dommages et intérêts réclamés par les victi­mes et leurs familles, lequel s’élève à 120 millions d’ariary.

Grièvement blessée, une femme âgée d’une trentaine d’années, installée sur le côté arrière gauche d’une fourgonnette de marque Opel Combo, a succombé quelques heures après le drame. Sept blessés ont été, en revanche, répertoriés. Ces survivants se trouvaient à bord de trois véhicules.

L’accident s’est produit lorsque la Peugeot 3008 roulait à tombeau ouvert en provenance d’Ivato. Le pire s’est produit à l’approche d’un tournant qui se fige au niveau de l’intersection menant à l’hôtel Paon d’Or. Devenu incontrôlable, le véhicule a mal négocié le virage pour débouler à toute vitesse vers l’Opel Combo, venant du sens opposé, la sectionnant en deux après un violent choc en plein flanc gauche. En continuant sa course folle, la Peugeot a pulvérisé le bloc avant d’une Toyota Prado qui suivait la fourgonnette.

A.M.