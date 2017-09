Une bouffée d’oxygène dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus. Les femmes peuvent, désormais, prévenir cette maladie fatale. Le matériel cryothérapie est disponible et fonctionnel au niveau de douze formations sanitaires et huit autres viennent d’en bénéficier. La cérémonie de remise officielle du matériel s’est tenue au centre hospitalier de référence du district (CHRD) à Itaosy, hier. Cette formation sanitaire est l’une des bénéficiaires. Celles d’Ambohi­dratrimo, de Toamasina, et de cinq centres Top réseaux à savoir celui d’Ambohi­ma­narina, de Sabotsy Name­hana, d’Andoharano­fotsy, d’Antsiranana et d’Andapa, en recevront, également. « Ce matériel permet de dépister et de traiter le plus tôt possible les lésions précancéreuses », a expliqué Daniele Nyiran­dutiye, directeur du bureau de la santé au sein de l’Agence des Nations Unies pour le développement international (USAID) qui a fait don du matériel. Le PSI appuie le gouvernement dans cette lutte.

Le ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andria­manarivo, a précisé que les prises en charge seront gratuites.

Le taux de mortalité lié au cancer du col de l’utérus est élevé, à Madagascar. On l’a estimé à 26,8 /100 000, à la Consultation nationale sur la prévention et le contrôle des cancers gynécologiques à Antananarivo, en juin. À Itaosy, 10 à 15% des cent vingt femmes analysées ont besoin de cette cryothérapie. Et sur vingt et un mille femmes dépistées au sein des formations sanitaires où la cryothérapie est déjà fonctionnelle, 7% ont présenté des lésions cancéreuses, selon le ministre.

Le cancer du col de l’utérus touche particulièrement les femmes actives sexuellement. Elles doivent faire un dépistage, tous les ans.

