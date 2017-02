La perturbation cyclonique baptisée Dineo se trouvait à 360 kilomètres à l’ouest de Morombe, hier, à 15 heures, selon le bulletin cyclonique spécial de la direction générale de la Météo­rologie. « Elle est accompagnée d’un vent de 75 km/h et d’une rafale de 105 km/h, et se déplace vers l’Ouest avec une vitesse de 5 km/h », précise le bulletin. La prévision de trajectoire de la perturbation tropicale indique qu’il n’y a pas de risque à ce que Dineo touche la Grande île. Elle va plutôt s’éloigner de Mada­gascar et atterrir sur le Mozambique.

Si aucune alerte de cyclone n’est lancée pour Madagascar, la sortie en mer est fortement déconseillée entre les districts de Moron­dava et d’Ampanihy pour les deux jours à venir, à cause des perturbations apportées par Dineo. Par ailleurs, la direction générale de la Météorologie lance une vigilance forte pluie, pour les habitants des côtes du Sud-Ouest, de l’Ouest, pour les régions de Vatovavy Fito­vinany et d’Atsimo Atsina­nana. La montée des rivières et des cours d’eaux est à craindre pour ces régions. Les techniciens à Ampan­drianomby précisent que ces fortes précipitations n’ont pas de lien direct avec Dineo.

M.R.