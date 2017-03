La capitale de la vanille, Antalaha, a été lourdement touchée par le passage du cyclone Enawo.

En mauvaise posture. Recrudes­cence des vols de gousses sur pied, violation des règles de production, de récolte et de conditionnement, problèmes de blanchiment d’argent et récemment, le cyclone Enawo, le calvaire de l’or vert de Madagascar n’en finit pas. En effet, à Antalaha, l’une des principales zones productrices de vanille du pays, la quasi-totalité des cultures ont été décimées par Enawo. Lors d’une intervention téléphonique auprès d’une station radio nationale, le chef district de cette zone a indiqué que « consécutivement au passage d’Enawo, presque 100% de l’agriculture ont été détruits au niveau d’Antalaha ».

Questionné sur ce sujet, le responsable communication auprès du ministère du Commerce a indiqué qu’« à ce jour, le bilan quant aux dégâts occasionnés par le cyclone Enawo concernant la filière vanille est encore incomplet ». En outre, joint au téléphone, le secrétaire général de la plateforme nationale de la vanille (PNV), Landry Njaka a expliqué que « jusqu’ici, les actions menées par l’État se concentrent pour l’heure aux aides aux sinistrés et aucune mesure n’a encore été décidée à l’endroit de la filière. Nous sommes actuellement dans l’attente de bilan en ce qui concerne la vanille ».

Campagne

À en croire Landry Njaka, « le calendrier de campagne pour 2017 reste maintenu », a t-il rassuré. Rappelons que pour cette année, la campagne débutera à partir du mois de mai prochain, tel qu’il a été convenu par le «Comité observatoire à la floraison» lors d’un atelier organisé dernièrement à Sambava et ayant vu la présence des représentants des sept régions productrices. En ce sens, les campagnes pour les régions Diana et Sofia (zone littorale) s’ouvriront le 15 mai, le 7 juin pour la région Sud-Est, à partir du 15 juin pour la région Est, et pour Sava et Analanjirofo le 7 Juillet. En outre, « une réunion de concertation entre les opérateurs et les ministères concernés notamment le ministère du Commerce et celui de l’agriculture est prévue se tenir au mois d’avril », a fait savoir notre interlocuteur.

Soa-Mihanta Andriamanantena