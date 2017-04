Le calendrier scolaire 2017-2018 sera modifié. Les dates des examens nationaux seront repoussées de quelques mois.

Réforme. Si les dates des examens nationaux se tiennent, habituellement, en juin, juillet et août, elles pourront être repoussées en septembre à partir de l’année prochaine. « L’examen du CEPE est prévu pour le 11 septembre et le BEPC aura lieu deux semaines après. La fin de l’année scolaire 2017-2018 est donc programmée, en septembre 2018, et la rentrée est prévue pour le 23 octobre 2017. Ces dates ne sont pas encore officielles, avant la sortie d’un arrêté ministériel », affirme une source auprès du ministère de l’Éducation nationale (MEN), hier. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MENRES) n’a pas encore confirmé la date de l’examen du baccalauréat, mais s’il se rejoint à ce calendrier du MEN, le baccalauréat pourrait se tenir en octobre 2018. Le directeur national des écoles privées (DINEP), Célin Rakotomalala indique, par ailleurs, que selon les informations qu’on leur a communiquées, les vacances trimestrielles vont durer trois semaines si elles étaient de deux semaines jusqu’ici.

À entendre le ministre de l’Éducation nationale, Paul Rabary, ces dates ne sont, pour l’instant, que des propositions, parmi tant d’autres, pour le basculement progressif vers le nouveau calendrier scolaire, prévu débuter en avril et se terminer en décembre, selon le Plan sectoriel de l’éducation (PSE). « Notre objectif est de libérer les élèves pendant la période cyclonique, car c’est le moment le moins propice pour l’école. Pour y arriver, il faudra un petit décalage, chaque année, pour éviter une année blanche », souligne-t-il.

Douze mois

Il y a eu des réunions de dialogues et de persuasions sur ce sujet, selon le directeur national des écoles catholiques (DINEC), le père Jules Ranaivoson. Il s’est retenu de donner son avis sur le sujet, mis à part le fait qu’il y aura des appréciations sur cette réforme.

La direction nationale des écoles privées quant à elle, s’oppose à ce calendrier scolaire. « La date de la rentrée scolaire ne nous convient pas. Va-t-on demander aux parents de s’acquitter de frais de scolarité en seulement une semaine de classe Nous sommes libres de faire ce qui nous convient, on peut commencer avant cette date. Nous allons consulter les parents d’élèves, après l’affichage de ce calendrier scolaire », explique Célin Rakotomalala.

Le MEN précise que son calendrier scolaire est à titre indicatif. Sauf que la grande majorité des élèves des écoles privées ne pourront pas se passer des examens nationaux. « L’année scolaire pourra se prolonger en douze mois », rajoute Célin Rakotomalala. Si cela se trouve, les parents d’élèves devront augmenter leurs dépenses dans la scolarisation de leurs enfants.

Miangaly Ralitera et Fanomezana Rasolomahery