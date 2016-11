La Commission électorale nationale indépendante (CENI), entame la dernière étape des consultations pour la révision du cadre légal des élections. Un atelier de consolidation des recommandations relative à l’amélioration du cadre juridique des votes a, dans ce sens, démarré, hier et durera quatre jours, à l’hôtel Carlton, Anosy.

Cet atelier, comme son intitulé l’indique, devrait parachever les cogitations sur ce que devrait prévoir les nouveaux textes électoraux. La société civile, partis politiques et entités publiques, ainsi que, la presse, des entités qui ont été les acteurs d’une série de trois ateliers, vont apporter les dernières corrections et suggestions sur ce que devrait être la version finale des avant-projet de loi qui seront rédigés par les experts engagés par la CENI et à soumettre à l’avale du pouvoir Exécutif et enfin du Parlement.

Dans son discours prononcé à l’ouverture de ces quatre jours de cogitation Marie Dimond, représentante résidente adjointe du Program­me des Nations-Unies (PNUD) à Madagascar, a fait part de son souhait que « le gouvernement soit réceptif et attentif à ce qui a été décidé durant les ateliers de concertation et cet atelier de consolidation car, conduire des élections libre, transparentes et régulières pour une paix sociale, la consolidation des acquis démocratiques et la stabilité, est l’objectif (…) il n’y a pas de bonnes élections sans une bonne loi (…) ».

Parmi les sujets sur lesquels les participants, la société civile, notamment, insiste est une réglementation stricte et effective des financements des partis politiques.

Garry Fabrice Ranaivoson